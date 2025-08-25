Keddtől ismét drágul a benzin és a gázolaj

Érdemes még ma tankolni, mert keddtől üzemanyagár-növekedés várható. Jobban megéri a dízeleseknek és a benzineseknek is inkább ma benzinkútra menniük, mert mindkét üzemanyag ára drágulni fog a Holtankoljak tájékoztatása alapján.

Holnaptól növekszik a benzin és a gázolja ára

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mennyibe kerül a benzin és a dízel?

Auguszt 26-tól emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, ami a benzin esetében kettő, a dízel esetében három forintot jelent.

Ezek az átlagárak várhatóak keddtől: