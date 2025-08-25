augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Üzemanyag

55 perce

Keddtől ismét drágul a benzin és a gázolaj

Címkék#gázolaj#benzin#üzemanyagár

Az autósoknak ismét mélyebbre kell a zsebükbe nyúlniuk! Holnaptól nemcsak a benzin-, hanem a dízelfronton is üzemanyagár-növekedés várható.

Brockmeyer Sophie Isabella

Érdemes még ma tankolni, mert keddtől üzemanyagár-növekedés várható. Jobban megéri a dízeleseknek és a benzineseknek is inkább ma benzinkútra menniük, mert mindkét üzemanyag ára drágulni fog a Holtankoljak tájékoztatása alapján. 

növekszik az üzemanyag ára, drágább lesz a benzin és a gázolaj ára,
Holnaptól növekszik a benzin és a gázolja ára
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Mennyibe kerül a benzin és a dízel?

Auguszt 26-tól emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, ami a benzin esetében kettő, a dízel esetében három forintot jelent. 

Ezek az átlagárak várhatóak keddtől:

  • 95-ös benzin: 583 Ft/liter
  • gázolaj: 591 Ft/liter

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu