Üzemanyag
38 perce
Keddtől ismét drágul a benzin és a gázolaj
Az autósoknak ismét mélyebbre kell a zsebükbe nyúlniuk! Holnaptól nemcsak a benzin-, hanem a dízelfronton is üzemanyagár-növekedés várható.
Érdemes még ma tankolni, mert keddtől üzemanyagár-növekedés várható. Jobban megéri a dízeleseknek és a benzineseknek is inkább ma benzinkútra menniük, mert mindkét üzemanyag ára drágulni fog a Holtankoljak tájékoztatása alapján.
Mennyibe kerül a benzin és a dízel?
Auguszt 26-tól emelkedik az üzemanyagok nagykereskedelmi ára, ami a benzin esetében kettő, a dízel esetében három forintot jelent.
Ezek az átlagárak várhatóak keddtől:
- 95-ös benzin: 583 Ft/liter
- gázolaj: 591 Ft/liter
