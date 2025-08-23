Ez durva lesz: jön a NAV-árverések császára, egy igazi álomautóra lehet licitálni

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szeptemberben egy különleges autót bocsát árverésre: egy fehér, 6 literes motorral szerelt Bentley Continental GT Speedet. Az elegáns luxusautó eredeti ára több tízmillió forintra tehető, most azonban akár féláron is gazdára találhat.

Egy 2012-es Bentley Continental GT Speed keresi új tulajdonosát

Forrás: arveres.nav.gov.hu

Féláron vihető a luxusautó

Az autó becsértéke 40 millió forint, de a licit már 20 millió forinttól indul. Az aukció szeptember 8-án kezdődik, és szeptember 11-ig tart. A NAV közleménye szerint a részvételhez Ügyfélkapus regisztráció szükséges.

Bentley Continental GT Speed – igazi különlegesség

A 2012-ben gyártott Bentley 460 kW teljesítményű, 6 literes benzinmotorral rendelkezik. A mindössze 83 ezer kilométert futott luxusautóhoz számos extra tartozik: légzsák, légrugó, automata váltó, klíma, prémium hangrendszer és könnyűfém keréktárcsák.

Nem hibátlan, de így is ritkaság

A kocsi korának megfelelő állapotban van, néhány sérüléssel: a bal oldali tükör és a hátsó sárvédő sérült, a jobb első felni és sárvédő is javításra szorul, valamint az ajtó élén festék kopás látható. A NAV hangsúlyozza: a járműért sem az adós, sem az adóhatóság nem vállal garanciát, a hibák ellenőrzése a licitálók felelőssége.

Hol lehet megtekinteni?

Az érdeklődők szeptember 6-án, 10 és 11 óra között nézhetik meg személyesen a fehér Bentley-t Budapesten, a Szántóföld utcában.