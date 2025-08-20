Átmeneti leállás jön, nem lehet majd fizetni a bankkártyákkal

augusztus 20., szerda

Tervezett karbantartási munkálatok miatt két nap is több órára leállnak az OTP Bank egyes szolgáltatásai. A bankszünnap érinti a kártyahasználatot és a tranzakciókat is.

Mester-Horváth Nikolett

Az első bankszünnap 2025. szeptember 21-én, vasárnap 0 órától 16 óráig tart, amikor az internet- és mobilbankban nem lesz elérhető többek között a számlatörténet, a devizautalás, a folyószámlahitelhez kapcsolódó funkciók, valamint a gépkocsi nyereménybetétekhez tartozó szolgáltatások.

A bankszünnap érinti a bankkártyahasználatot és a tranzakciókat is
Fotó: shutterstock.com / illusztráció

A második bankszünnap több szolgáltatáskieséssel jár

A második karbantartási időszak 2025. szeptember 22-én, hétfőn 0 órától reggel 8 óráig zajlik. Ekkor részlegesen vagy teljesen leáll több digitális szolgáltatás, köztük 

  • az OTPdirekt, 
  • az online termékigénylés, 
  • az eBIZ, 
  • a SmartBróker 
  • és az Electra alkalmazás is. 

Emellett nem működnek majd az OTP logós bankkártyák, valamint sem online, sem offline terminálokon nem lehet tranzakciót végrehajtani.

Az OTP Bank a kellemetlenségekért elnézést kér, és a karbantartással a szolgáltatások hosszú távú fejlesztését szolgálja – írja közleményében a pénzintézet.

 

 

