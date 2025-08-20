3 órája
Átmeneti leállás jön, nem lehet majd fizetni a bankkártyákkal
Tervezett karbantartási munkálatok miatt két nap is több órára leállnak az OTP Bank egyes szolgáltatásai. A bankszünnap érinti a kártyahasználatot és a tranzakciókat is.
Az első bankszünnap 2025. szeptember 21-én, vasárnap 0 órától 16 óráig tart, amikor az internet- és mobilbankban nem lesz elérhető többek között a számlatörténet, a devizautalás, a folyószámlahitelhez kapcsolódó funkciók, valamint a gépkocsi nyereménybetétekhez tartozó szolgáltatások.
A második bankszünnap több szolgáltatáskieséssel jár
A második karbantartási időszak 2025. szeptember 22-én, hétfőn 0 órától reggel 8 óráig zajlik. Ekkor részlegesen vagy teljesen leáll több digitális szolgáltatás, köztük
- az OTPdirekt,
- az online termékigénylés,
- az eBIZ,
- a SmartBróker
- és az Electra alkalmazás is.
Emellett nem működnek majd az OTP logós bankkártyák, valamint sem online, sem offline terminálokon nem lehet tranzakciót végrehajtani.
Az OTP Bank a kellemetlenségekért elnézést kér, és a karbantartással a szolgáltatások hosszú távú fejlesztését szolgálja – írja közleményében a pénzintézet.
