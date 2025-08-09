Megújult a kalocsai bankfiók, okoseszközök és tanácsadói kiszolgálás várják az ügyfeleket

Barkó József, az OTP Bank Kelet-magyarországi Régiójának vezetője a bankfiók megújításáról szólva kifejtette, a jövő bankfiókja pontosan úgy néz ki, mint ahogy most a nemrégen újranyitott kalocsai OTP bankfiókot látjuk. Letisztult dizájn, organikus mintában rakott szőnyegburkolat, tölgyfelületek, egyedi tapéták, kényelmes, változatos ülőbútorok és filccel kasírozott lámpák együttese alkotja az új, otthonos bankfióki környezetet. Az anyaghasználatban és az energiafelhasználásban a kivitelezők a fenntarthatósági szempontok érvényesítésére is törekedtek.

Átadták az OTP Bank megújult kalocsai bankfiókját

Fotó: Zsiga Ferenc

Digitális kényelem várja az ügyfeleket a bankfiókban

Mint elhangzott, felgyorsult digitalizáció következtében az ügyféligények is megváltoztak, az egyszerűbb tranzakciókat az ügyfelek egyre inkább online végzik. Éppen ezért a bankfiókban a digitális eszközök száma is gyarapodott, így ösztönözve az ügyfeleket az online csatornák használatára és a banki szolgáltatások megismerésére. A fiókban új, innovatív eszközök, interaktív kijelzők, tabletek, digitális aláírópadok is segítik az üzletfeleket. Ezek nem csupán megkönnyítik az ügyintézést, hanem gyorsak és megbízhatóak is.

A fiók bejáratának előterében ki - és befizetésre egyaránt alkalmas ATM-et helyeztek el. Ezzel saját vagy bármely, az OTP Banknál vezetett bankszámlára úgy lehet készpénzt befizetni, hogy az a célszámlán a befizetést követően azonnal megjelenik.

Diszkrét tanácsadás

Barkó József aláhúzta: habár fontos a digitális jelenlét, az OTP Bank tapasztalatai alapján az összetettebb, komolyabb pénzügyi döntések esetén az ügyfelek azt is igénylik, hogy egy naprakész tudással rendelkező banki szakemberrel beszélhessenek. Így a fiókok szerepe napjainkban megváltozott: az egyszerűbb ügyek intézésével szemben a bankfiókok a személyes pénzügyi tanácsadás helyszínévé válnak. Éppen ezért a megújult fiók a tanácsadói kiszolgálásra helyezi a hangsúlyt, a lakossági és vállalkozói pénzügyekben személyre szabott tanácsadást biztosít.