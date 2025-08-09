33 perce
Megújult a kalocsai bankfiók, okoseszközök és tanácsadói kiszolgálás várják az ügyfeleket
A január óta tartó felújítást követően pénteken ünnepélyesen is átadták az ügyfelek előtt már júniusban megnyitott OTP Bank kalocsai bankfiókját. A felújított bankfiók modern környezetben kínál digitális kényelmet.
Barkó József, az OTP Bank Kelet-magyarországi Régiójának vezetője a bankfiók megújításáról szólva kifejtette, a jövő bankfiókja pontosan úgy néz ki, mint ahogy most a nemrégen újranyitott kalocsai OTP bankfiókot látjuk. Letisztult dizájn, organikus mintában rakott szőnyegburkolat, tölgyfelületek, egyedi tapéták, kényelmes, változatos ülőbútorok és filccel kasírozott lámpák együttese alkotja az új, otthonos bankfióki környezetet. Az anyaghasználatban és az energiafelhasználásban a kivitelezők a fenntarthatósági szempontok érvényesítésére is törekedtek.
Digitális kényelem várja az ügyfeleket a bankfiókban
Mint elhangzott, felgyorsult digitalizáció következtében az ügyféligények is megváltoztak, az egyszerűbb tranzakciókat az ügyfelek egyre inkább online végzik. Éppen ezért a bankfiókban a digitális eszközök száma is gyarapodott, így ösztönözve az ügyfeleket az online csatornák használatára és a banki szolgáltatások megismerésére. A fiókban új, innovatív eszközök, interaktív kijelzők, tabletek, digitális aláírópadok is segítik az üzletfeleket. Ezek nem csupán megkönnyítik az ügyintézést, hanem gyorsak és megbízhatóak is.
A fiók bejáratának előterében ki - és befizetésre egyaránt alkalmas ATM-et helyeztek el. Ezzel saját vagy bármely, az OTP Banknál vezetett bankszámlára úgy lehet készpénzt befizetni, hogy az a célszámlán a befizetést követően azonnal megjelenik.
Diszkrét tanácsadás
Barkó József aláhúzta: habár fontos a digitális jelenlét, az OTP Bank tapasztalatai alapján az összetettebb, komolyabb pénzügyi döntések esetén az ügyfelek azt is igénylik, hogy egy naprakész tudással rendelkező banki szakemberrel beszélhessenek. Így a fiókok szerepe napjainkban megváltozott: az egyszerűbb ügyek intézésével szemben a bankfiókok a személyes pénzügyi tanácsadás helyszínévé válnak. Éppen ezért a megújult fiók a tanácsadói kiszolgálásra helyezi a hangsúlyt, a lakossági és vállalkozói pénzügyekben személyre szabott tanácsadást biztosít.
Megújult a kalocsai bankfiókFotók: Zsiga Ferenc
Az önkormányzat és az OTP kapcsolata kiváló
Dr. Bagó Zoltán polgármester elmondta, az önkormányzatnak kitűnő pénzügyi partnere az OTP Bank. A pénzintézettel előremutató együttműködés abban is megmutatkozik, hogy a rekordösszegű hitelkeret mellett a város jelentős szponzorációs támogatást is kapott a banktól. Az önkormányzat eltökélt szándéka, hogy kölcsönös megelégedés esetén az OTP-vel folytatja az együttműködést. Örömmel látja, hogy az OTP Bank az önkormányzat nagy adófizető cégeit, azok vezetőit is a partnerei között tudja.
Barkó József régióvezető az alkalmat megragadva bejelentette, hogy a kalocsai bankfiók ebben a fiókméretben Stoffer Nóra vezetésével elnyerte az OTP Bank Kiváló Bankfiók címet.
Éves szinten az összes fiók 10 százalékát újítják fel, a vármegyében legközelebb Tiszakécskén, majd Kiskunfélegyházán avatnak fel megújított bankfiókot. A régióvezető végül mindenki munkáját megköszönte, aki részt vett a bankfiók megújításában.
Pár nap múlva megkezdődik a 2025-ös szüret, így alakul idén a szőlő felvásárlási ára – galériával
Fekvőkerékpárral járja a világot Kapus György, így teszi könnyűvé és élvezetessé a túrázást a „fotelbringa” – galériával