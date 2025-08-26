augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vadászgép

1 órája

Ezt látja egy Gripen pilóta: lenyűgöző felvételek egy éles bevetésről – videóval

Címkék#Baltikum#Gripen#légtérvédelem#Magyar Honvédség

Litvánia, Észtország és Lettország nem rendelkezik vadászgépekkel, így helyettük négyhónapos váltásokban a NATO-tagállamok látják el a balti államok légtérvédelmét. Jelenleg a spanyolokkal közösen, vezető nemzetként Magyarország hajtja végre a balti missziót, ahol már többször is magasba kellett emelkednie a Gripeneknek. És erről izgalmas felvételek is készültek.

Vizi Zalán

Észtország, Lettország és Litvánia 2004-es NATO-csatlakozása óta, a kollektív védelem jegyében, a szövetséges országok garantálják ezen országok légterének védelmét. A Magyar Honvédség 2015, 2019 és 2022 után negyedik alkalommal érintett a balti misszióban.

balti misszión a Magyar Honvédség, gyakori az éles riasztás,
Gyakori az éles riasztás a balti misszió során
Fotó: Tóth Róbert százados / Forrás: MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár 

A fő bázis Litvániában van

A mintegy 80 magyar – főleg kecskeméti – katonából álló magyar kontingens augusztus 1-jén kezdett és négy hónapig felel a balti államok légtérvédelméért. A fő bázis a litván Šiauliai repülőtéren van, amely egy közel 500 hektáros katonai központ. Ide négy magyar Gripen költözött át pár hónapra.

A balti misszió során gyakori az éles riasztás

A külföldi bevetés közel sem a pihenésről szól. A legutóbbi, 2022-es balti misszió során négy hónap alatt a magyar katonák 19 éles riasztást kaptak, összesen 246-szor kellett felszállnia a Gripeneknek és 304 repült órát tettek meg.

Éles riasztást rendelnek el, ha

  • egy repülőgép nem tartja be a légtérben kötelező eljárásokat,
  • nem veszi fel a légiirányítással a kapcsolatot,
  • nem rendelkezik kötelező jeladóval
  • vagy nem rendelkezik repülési tervvel.  

Idén is volt már több éles riasztás, például azon a napon is, amikor stábunk a Magyar Honvédség sajtódelegációjának tagjaként Litvániában járt.

Orosz gépek miatt riasztottak a Baltikumban

Augusztus 8-án is volt éles riasztása a magyar katonáknak, ráadásul a komoly fenyegetettséget jelentő orosz gépek miatt.

– A vadászgépek aznap 11:26-kor, 11 ezer méteres magasságban, a nemzetközi szabályok szerint elfogták és azonosították azokat a repülőgépeket, amelyek nem létesítettek rádiókapcsolatot, nem rendelkeztek repülési tervvel, és válaszjeladót sem használtak. Ezért a NATO németországi légivezetési központja Alpha riasztást rendelt el. Az elfogás után a Gripenek visszatértek litvániai bázisukra – olvasható a honvedelem.hu cikkében.

Hét ország légtérvédelme múlik a magyarokon

A balti misszió most kiemelt feladat a Magyar Honvédség számára, de Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hangsúlyozta, nemcsak hazánk és a Baltikum légtérvédelméért felelnek katonáink. Korábbi megegyezés szerint ugyanis Magyarország állandó jelleggel látja el még Horvátország, Szlovákia és Szlovénia légvédelmét is. Jelenleg tehát a magyarok hét ország légterének biztonságáért felelnek. Ez háborús időszakban kiemelt kockázattal és nagy felelősséggel jár, de a Magyar Honvédség katonái készek a feladatra.

Éles bevetés a kabinból

A Baltikumban tehát több éles bevetése és repülése is volt már a Gripeneknek. Ezeket természetesen felvételekkel is dokumentálták, és erről a kecskeméti MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár videót is közzétett.

„Kíváncsiak vagytok a BAP 2025 légtérrendészeti feladat során eddig végrehajtott repülésekre egy egészen különleges perspektívából, a Gripen kabinjából? Többek között az USAF B-1B Lancer, a svéd Gripen, valamint a spanyol Eurofighter Typhoon repülőgépekkel közösen végrehajtott repülési feladatokról készült felvételeket azonnal élvezhetitek!” – írta a Facebook-oldalán a kecskeméti katonai repülőtér. A felvételeken látható a fel- és leszállás, illetve a levegőben végrehajtott repülési feladatok.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu