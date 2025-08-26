Ezt látja egy Gripen pilóta: lenyűgöző felvételek egy éles bevetésről – videóval

Észtország, Lettország és Litvánia 2004-es NATO-csatlakozása óta, a kollektív védelem jegyében, a szövetséges országok garantálják ezen országok légterének védelmét. A Magyar Honvédség 2015, 2019 és 2022 után negyedik alkalommal érintett a balti misszióban.

Gyakori az éles riasztás a balti misszió során

Fotó: Tóth Róbert százados / Forrás: MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár

A fő bázis Litvániában van

A mintegy 80 magyar – főleg kecskeméti – katonából álló magyar kontingens augusztus 1-jén kezdett és négy hónapig felel a balti államok légtérvédelméért. A fő bázis a litván Šiauliai repülőtéren van, amely egy közel 500 hektáros katonai központ. Ide négy magyar Gripen költözött át pár hónapra.

A balti misszió során gyakori az éles riasztás

A külföldi bevetés közel sem a pihenésről szól. A legutóbbi, 2022-es balti misszió során négy hónap alatt a magyar katonák 19 éles riasztást kaptak, összesen 246-szor kellett felszállnia a Gripeneknek és 304 repült órát tettek meg.

Éles riasztást rendelnek el, ha

egy repülőgép nem tartja be a légtérben kötelező eljárásokat,

nem veszi fel a légiirányítással a kapcsolatot,

nem rendelkezik kötelező jeladóval

vagy nem rendelkezik repülési tervvel.

Idén is volt már több éles riasztás, például azon a napon is, amikor stábunk a Magyar Honvédség sajtódelegációjának tagjaként Litvániában járt.

Orosz gépek miatt riasztottak a Baltikumban

Augusztus 8-án is volt éles riasztása a magyar katonáknak, ráadásul a komoly fenyegetettséget jelentő orosz gépek miatt.

– A vadászgépek aznap 11:26-kor, 11 ezer méteres magasságban, a nemzetközi szabályok szerint elfogták és azonosították azokat a repülőgépeket, amelyek nem létesítettek rádiókapcsolatot, nem rendelkeztek repülési tervvel, és válaszjeladót sem használtak. Ezért a NATO németországi légivezetési központja Alpha riasztást rendelt el. Az elfogás után a Gripenek visszatértek litvániai bázisukra – olvasható a honvedelem.hu cikkében.

Hét ország légtérvédelme múlik a magyarokon

A balti misszió most kiemelt feladat a Magyar Honvédség számára, de Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hangsúlyozta, nemcsak hazánk és a Baltikum légtérvédelméért felelnek katonáink. Korábbi megegyezés szerint ugyanis Magyarország állandó jelleggel látja el még Horvátország, Szlovákia és Szlovénia légvédelmét is. Jelenleg tehát a magyarok hét ország légterének biztonságáért felelnek. Ez háborús időszakban kiemelt kockázattal és nagy felelősséggel jár, de a Magyar Honvédség katonái készek a feladatra.