2 órája
Ezt látja egy Gripen pilóta: lenyűgöző felvételek egy éles bevetésről – videóval
Litvánia, Észtország és Lettország nem rendelkezik vadászgépekkel, így helyettük négyhónapos váltásokban a NATO-tagállamok látják el a balti államok légtérvédelmét. Jelenleg a spanyolokkal közösen, vezető nemzetként Magyarország hajtja végre a balti missziót, ahol már többször is magasba kellett emelkednie a Gripeneknek. És erről izgalmas felvételek is készültek.
Észtország, Lettország és Litvánia 2004-es NATO-csatlakozása óta, a kollektív védelem jegyében, a szövetséges országok garantálják ezen országok légterének védelmét. A Magyar Honvédség 2015, 2019 és 2022 után negyedik alkalommal érintett a balti misszióban.
A fő bázis Litvániában van
A mintegy 80 magyar – főleg kecskeméti – katonából álló magyar kontingens augusztus 1-jén kezdett és négy hónapig felel a balti államok légtérvédelméért. A fő bázis a litván Šiauliai repülőtéren van, amely egy közel 500 hektáros katonai központ. Ide négy magyar Gripen költözött át pár hónapra.
A balti misszió során gyakori az éles riasztás
A külföldi bevetés közel sem a pihenésről szól. A legutóbbi, 2022-es balti misszió során négy hónap alatt a magyar katonák 19 éles riasztást kaptak, összesen 246-szor kellett felszállnia a Gripeneknek és 304 repült órát tettek meg.
Éles riasztást rendelnek el, ha
- egy repülőgép nem tartja be a légtérben kötelező eljárásokat,
- nem veszi fel a légiirányítással a kapcsolatot,
- nem rendelkezik kötelező jeladóval
- vagy nem rendelkezik repülési tervvel.
Idén is volt már több éles riasztás, például azon a napon is, amikor stábunk a Magyar Honvédség sajtódelegációjának tagjaként Litvániában járt.
Orosz gépek miatt riasztottak a Baltikumban
Augusztus 8-án is volt éles riasztása a magyar katonáknak, ráadásul a komoly fenyegetettséget jelentő orosz gépek miatt.
– A vadászgépek aznap 11:26-kor, 11 ezer méteres magasságban, a nemzetközi szabályok szerint elfogták és azonosították azokat a repülőgépeket, amelyek nem létesítettek rádiókapcsolatot, nem rendelkeztek repülési tervvel, és válaszjeladót sem használtak. Ezért a NATO németországi légivezetési központja Alpha riasztást rendelt el. Az elfogás után a Gripenek visszatértek litvániai bázisukra – olvasható a honvedelem.hu cikkében.
Hét ország légtérvédelme múlik a magyarokon
A balti misszió most kiemelt feladat a Magyar Honvédség számára, de Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter hangsúlyozta, nemcsak hazánk és a Baltikum légtérvédelméért felelnek katonáink. Korábbi megegyezés szerint ugyanis Magyarország állandó jelleggel látja el még Horvátország, Szlovákia és Szlovénia légvédelmét is. Jelenleg tehát a magyarok hét ország légterének biztonságáért felelnek. Ez háborús időszakban kiemelt kockázattal és nagy felelősséggel jár, de a Magyar Honvédség katonái készek a feladatra.
Éles bevetés a kabinból
A Baltikumban tehát több éles bevetése és repülése is volt már a Gripeneknek. Ezeket természetesen felvételekkel is dokumentálták, és erről a kecskeméti MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár videót is közzétett.
„Kíváncsiak vagytok a BAP 2025 légtérrendészeti feladat során eddig végrehajtott repülésekre egy egészen különleges perspektívából, a Gripen kabinjából? Többek között az USAF B-1B Lancer, a svéd Gripen, valamint a spanyol Eurofighter Typhoon repülőgépekkel közösen végrehajtott repülési feladatokról készült felvételeket azonnal élvezhetitek!” – írta a Facebook-oldalán a kecskeméti katonai repülőtér. A felvételeken látható a fel- és leszállás, illetve a levegőben végrehajtott repülési feladatok.