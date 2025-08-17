Ballószög nagyot lép előre, tovább erősödhet a közösségi élet

Ballószög település a Bács-Kiskun vármegye által koordinált TOP Plusz program „Komplex élhető településfejlesztés Ballószögön” című pályázata révén tudott látványosan előrelépni, fejleszteni. Ennek egyik kiemelt eleme a sportcentrumban jelenleg is épülő új rendezvényház. Emellett azonban több közlekedésfejlesztési elem is elkészült a pályázat révén.

Ballószög sikeres pályázatból fejleszt

Fotó: wikipedia.org

A közlekedésbiztonság növelése fontos cél volt

Somogyi Lajos polgármester kifejtette, milyen szinten áll jelenleg A komplex élhető településfejlesztés Ballószögön című pályázat. Több részből áll: van egy közlekedésfejlesztési és egy sportcentrum-fejlesztési része, mely utóbbinak része a rekortánpálya és az új rendezvényház.

A tervezési szakasz már sokkal korábban elkezdődött. 2019-ben készítették el a közlekedésfejlesztési koncepciót. Ennek hátterében az állt, hogy Ballószög növekvő lakosságszáma magával vonta a gépjárműpark gyarapodását is. A közlekedésbiztonság növelése érdekében a sebességcsökkentést szerették volna elérni a település központjában. Ennek része volt a megfelelő nagyságú buszöblök kiépítése, melyek segítik a biztonságosabb közlekedést, és csúcsidőben a gyorsabb haladást az autósok számára, hiszen könnyebben kikerülik a buszt.

A Határ útnál az egyik új nagy buszöböl már 2023-ra elkészült, a másik engedélyeztetési eljárása lezajlott, bíznak benne, hamarosan az is megvalósulhat, ha nem is az említett pályázat jóvoltából.

A forgalomlassító küszöb elérte a célját

A pályázat keretében 2023-ra készült el a Balló Boltnál a forgalomlassító küszöb, mely beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Két gyalogátkelőhely létesült, és a lassítóküszöb miatt az autósok kénytelen-kelletlen lassítanak. Hasonlót álmodtak meg a gyógyszertár, orvosi rendelők és iskola közelében is, de ott sajnos a bürokrácia miatt ezt nem tudták végigvinni, így most egy lámpás megoldást alakítottak ki. Az egyik gyalogátkelőhelyet felújították, és kapott egy lámpás előjelző berendezést. Beprogramozás után ez is tud kvázi büntetni, ha az autós nem tartja be az előírt alacsonyabb sebességet.