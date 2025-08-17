50 perce
Ballószög nagyot lép előre, tovább erősödhet a közösségi élet
Új rendezvényházzal bővül a Kecskeméthez közeli nagyközség. Ballószögön az elmúlt időszakban több fejlesztés megvalósult, a legnagyobb azonban épp zajlik. A részletekről Somogyi Lajos, Ballószög polgármestere a Rádió 1 Gong Téma című műsorában adott számot.
Ballószög település a Bács-Kiskun vármegye által koordinált TOP Plusz program „Komplex élhető településfejlesztés Ballószögön” című pályázata révén tudott látványosan előrelépni, fejleszteni. Ennek egyik kiemelt eleme a sportcentrumban jelenleg is épülő új rendezvényház. Emellett azonban több közlekedésfejlesztési elem is elkészült a pályázat révén.
A közlekedésbiztonság növelése fontos cél volt
Somogyi Lajos polgármester kifejtette, milyen szinten áll jelenleg A komplex élhető településfejlesztés Ballószögön című pályázat. Több részből áll: van egy közlekedésfejlesztési és egy sportcentrum-fejlesztési része, mely utóbbinak része a rekortánpálya és az új rendezvényház.
A tervezési szakasz már sokkal korábban elkezdődött. 2019-ben készítették el a közlekedésfejlesztési koncepciót. Ennek hátterében az állt, hogy Ballószög növekvő lakosságszáma magával vonta a gépjárműpark gyarapodását is. A közlekedésbiztonság növelése érdekében a sebességcsökkentést szerették volna elérni a település központjában. Ennek része volt a megfelelő nagyságú buszöblök kiépítése, melyek segítik a biztonságosabb közlekedést, és csúcsidőben a gyorsabb haladást az autósok számára, hiszen könnyebben kikerülik a buszt.
A Határ útnál az egyik új nagy buszöböl már 2023-ra elkészült, a másik engedélyeztetési eljárása lezajlott, bíznak benne, hamarosan az is megvalósulhat, ha nem is az említett pályázat jóvoltából.
A forgalomlassító küszöb elérte a célját
A pályázat keretében 2023-ra készült el a Balló Boltnál a forgalomlassító küszöb, mely beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Két gyalogátkelőhely létesült, és a lassítóküszöb miatt az autósok kénytelen-kelletlen lassítanak. Hasonlót álmodtak meg a gyógyszertár, orvosi rendelők és iskola közelében is, de ott sajnos a bürokrácia miatt ezt nem tudták végigvinni, így most egy lámpás megoldást alakítottak ki. Az egyik gyalogátkelőhelyet felújították, és kapott egy lámpás előjelző berendezést. Beprogramozás után ez is tud kvázi büntetni, ha az autós nem tartja be az előírt alacsonyabb sebességet.
A többfunkciós rekortánpálya nagyon népszerű Ballószögön
A TOP Plusz másik nagy eleme a sportpályát érinti. Ott 2023-ban készült el az új rekortánpálya, mely többfunkciós, négy elem kapott helyet rajta:
- streetball,
- kézilabda,
- tenisz,
- röplabda.
A pálya megfelelő hálókkal és kapukkal felszerelt, nagyon népszerű. Somogyi Lajos kiemelte: nem titkolt céljuk volt ezzel, hogy a fiatalokat kimozdítsák a számítógépek és telefonok elől, mozgásra ösztönözzék őket. Újdonság, hogy hamarosan már az új sport, a Pickle Bowl is űzhető lesz rajta.
Épül már az új rendezvényház
A pályázat további eleme az új rendezvényház építése a sportcentrum területén, mely hónapok óta tart. A település központjában lévő faluház 30 éves, mely már építése idején is kicsinek bizonyult a lakosságszámot tekintve. A népesség azóta ráadásul jelentősen megnövekedett. A faluház környezete nem ad arra lehetőséget, hogy ott helyben bővüljön, ezért döntöttek helyszínként a sportcentrum mellett.
Az új épületben a nagyterem két és félszer akkora lesz, mint a jelenlegi, ahol akár 200–250 főt tudnak majd leültetni, de egy vacsorás esten, tánctérrel együtt 150–180 fő mulathat.
Az építkezés zajlik, a műszaki átadás november vége. Állnak a falak, a belső szerelések folynak, a nyílászárók hamarosan bekerülnek, kezdődik a burkolás. A tervek szerint a használatbavétel áthúzódik a következő évre.
Pluszpénz kell még a berendezésre, a kert kialakítására. Somogyi Lajos úgy véli, jövő tavaszra birtokba vehetik.
Nem csak helyben éltetik a hagyományokat
Ballószög híres a népszerű programjairól. Nyár elején nagy sikerrel tartották meg a Piknik mozit, immár ötödik alkalommal. A közelmúltban jártak a Művészetek Völgyében, Taliándörögdön, ahol méltán népszerűsítették Ballószögöt. Már készülnek augusztus 20-ára, melyet Kecskemét közelsége, a Hírös Hét Fesztivál miatt szerényebbre fognak. Ugyanakkor a Hírös Hét Fesztivál keretében a kistérségi kiállításon aktívan jelen lesznek, éltetik a helyi hagyományokat, népszerűsítik a helyi értékeket.
Nyakvágó és szüreti napok
Augusztus 31-én tartják meg a népszerű Nyakvágó futást, mely az utóbbi években mindig forróságban zajlott le, sokan már csak a Kiskunság pokla jelzővel illették. Ennek ellenére nagyon népszerű sportesemény.
A nagy ünnep a település életében idén is a hagyományos szüreti napok lesznek, szeptember második hétvégéjén. Idén a fellépőket tekintve nem készülnek nagy nevekkel, de a buli így is garantáltan jó lesz. A hagyományok éltetése kiemelt cél, lesz szüreti felvonulás, borrendi rendezvény, retró tűzoltóverseny öt-hat csapat részvételével Csólyospálostól Kecelig, és köszöntik az újszülöttek családjait is.
