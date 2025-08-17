augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Halászléillat a Duna-parton, új lendület Ballószögön

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun vasárnapi kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy hogyan zajlott a III. Dunaszentbenedeki Halászléfőző Verseny, megírtuk, hogy Ballószögön tovább erősödhet a közösségi élet, illetve arról is írtunk, hogy hogyan óvhatjuk meg otthonunkat a viharkároktól.

Digner Brigitta

Vasárnap sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy Ballószög nagyot lép előre, megírtuk, hogy 80 évesen újra a magasban Mészáros György, illetve hírt adtunk arról is, hogy díszpolgárrá avatták Hajós első polgármesterét.

sikeres pályázati fejlesztések Ballószögön
Ballószög sikeres pályázatból fejleszt
Fotó: wikipedia.org

Nyolcvanévesen újra a magasban, Mészáros György még mindig az ejtőernyőzés szerelmese

Nagyon különleges ajándékokat kapott Mészáros György a 80. szülinapjára. A nyugalmazott ejtőernyős főtisztet ünnepelte az Albatrosz Repülő Egyesület.

Jó hír! Vidéken négyből három ingatlan megfelel a 3 százalékos lakáshitel feltételeinek

Budapesten sokkal kevesebb házra és lakásra lehet felvenni a fix 3 százalékos lakáshitelt, mint az ország többi részén. Szakértő segítségével összehasonítottuk a különböző településeket, az alapján, hogy mennyi ingatlan felel meg a Otthon Start Program feltételeinek.

Díszpolgárrá avatták Hajós első polgármesterét, Schőn Ferencet

Hajós díszpolgárává avatták Schőn Ferencet, a város elsőként és 20 éven át megválasztott polgármesterét. Kitüntetések, gyermek- és hagyományőrző programok várták a Hajós Város Kulturális Napja rendezvényen az érdeklődőket.

Heves vihar közeleg? Így óvhatja meg otthonát a károktól a szakértők szerint

Nyáron sokszor hosszú időre elutazunk, ilyenkor érdemes megnézni, hogy addig milyen lesz az időjárás. Vihar esetén bizonyos óvintézkedések elengedhetetlenek a balesetek elkerülése érdekében.

Százakat vonzott a III. Dunaszentbenedeki Halászléfőző Verseny a Duna-parton

Ugyan a kánikula próbára tette a főzőcsapatokat, de mindezt fölülírta, hogy a verseny nemcsak a remek halászléről, a főzés öröméről, hanem a Dunaszentbenedeket, a Dunát szeretők találkozásáról, az egymásra figyelésről, az egészséges lokálpatriotizmusról szólt. Kiváló hangulatban telt a III. Dunaszentbenedeki Halászléfőző Verseny.

Időutazás Kecskeméten, így nézett ki a város a múlt században

Ismét nosztalgiázni hívjuk olvasóinkat. Ebben a cikkünkben a fortepan.hu fotóival felidézzük, milyen is volt Kecskemét régen, még az 1900-as évek második felében.

Ballószög nagyot lép előre, tovább erősödhet a közösségi élet

Új rendezvényházzal bővül a Kecskeméthez közeli nagyközség. Ballószögön az elmúlt időszakban több fejlesztés megvalósult, a legnagyobb azonban épp zajlik. A részletekről Somogyi Lajos, Ballószög polgármestere a Rádió 1 Gong Téma című műsorában adott számot.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu