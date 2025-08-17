Halászléillat a Duna-parton, új lendület Ballószögön

Vasárnap sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy Ballószög nagyot lép előre, megírtuk, hogy 80 évesen újra a magasban Mészáros György, illetve hírt adtunk arról is, hogy díszpolgárrá avatták Hajós első polgármesterét.

Ballószög sikeres pályázatból fejleszt

Fotó: wikipedia.org

Nyolcvanévesen újra a magasban, Mészáros György még mindig az ejtőernyőzés szerelmese

Nagyon különleges ajándékokat kapott Mészáros György a 80. szülinapjára. A nyugalmazott ejtőernyős főtisztet ünnepelte az Albatrosz Repülő Egyesület.

Jó hír! Vidéken négyből három ingatlan megfelel a 3 százalékos lakáshitel feltételeinek

Budapesten sokkal kevesebb házra és lakásra lehet felvenni a fix 3 százalékos lakáshitelt, mint az ország többi részén. Szakértő segítségével összehasonítottuk a különböző településeket, az alapján, hogy mennyi ingatlan felel meg a Otthon Start Program feltételeinek.

Díszpolgárrá avatták Hajós első polgármesterét, Schőn Ferencet

Hajós díszpolgárává avatták Schőn Ferencet, a város elsőként és 20 éven át megválasztott polgármesterét. Kitüntetések, gyermek- és hagyományőrző programok várták a Hajós Város Kulturális Napja rendezvényen az érdeklődőket.

Heves vihar közeleg? Így óvhatja meg otthonát a károktól a szakértők szerint

Nyáron sokszor hosszú időre elutazunk, ilyenkor érdemes megnézni, hogy addig milyen lesz az időjárás. Vihar esetén bizonyos óvintézkedések elengedhetetlenek a balesetek elkerülése érdekében.

Százakat vonzott a III. Dunaszentbenedeki Halászléfőző Verseny a Duna-parton

Ugyan a kánikula próbára tette a főzőcsapatokat, de mindezt fölülírta, hogy a verseny nemcsak a remek halászléről, a főzés öröméről, hanem a Dunaszentbenedeket, a Dunát szeretők találkozásáról, az egymásra figyelésről, az egészséges lokálpatriotizmusról szólt. Kiváló hangulatban telt a III. Dunaszentbenedeki Halászléfőző Verseny.

Időutazás Kecskeméten, így nézett ki a város a múlt században

Ismét nosztalgiázni hívjuk olvasóinkat. Ebben a cikkünkben a fortepan.hu fotóival felidézzük, milyen is volt Kecskemét régen, még az 1900-as évek második felében.