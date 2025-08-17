33 perce
Halászléillat a Duna-parton, új lendület Ballószögön
Összeszedtük Bács-Kiskun vasárnapi kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy hogyan zajlott a III. Dunaszentbenedeki Halászléfőző Verseny, megírtuk, hogy Ballószögön tovább erősödhet a közösségi élet, illetve arról is írtunk, hogy hogyan óvhatjuk meg otthonunkat a viharkároktól.
Nyolcvanévesen újra a magasban, Mészáros György még mindig az ejtőernyőzés szerelmese
Nagyon különleges ajándékokat kapott Mészáros György a 80. szülinapjára. A nyugalmazott ejtőernyős főtisztet ünnepelte az Albatrosz Repülő Egyesület.
Jó hír! Vidéken négyből három ingatlan megfelel a 3 százalékos lakáshitel feltételeinek
Budapesten sokkal kevesebb házra és lakásra lehet felvenni a fix 3 százalékos lakáshitelt, mint az ország többi részén. Szakértő segítségével összehasonítottuk a különböző településeket, az alapján, hogy mennyi ingatlan felel meg a Otthon Start Program feltételeinek.
Díszpolgárrá avatták Hajós első polgármesterét, Schőn Ferencet
Hajós díszpolgárává avatták Schőn Ferencet, a város elsőként és 20 éven át megválasztott polgármesterét. Kitüntetések, gyermek- és hagyományőrző programok várták a Hajós Város Kulturális Napja rendezvényen az érdeklődőket.
Heves vihar közeleg? Így óvhatja meg otthonát a károktól a szakértők szerint
Nyáron sokszor hosszú időre elutazunk, ilyenkor érdemes megnézni, hogy addig milyen lesz az időjárás. Vihar esetén bizonyos óvintézkedések elengedhetetlenek a balesetek elkerülése érdekében.
Százakat vonzott a III. Dunaszentbenedeki Halászléfőző Verseny a Duna-parton
Ugyan a kánikula próbára tette a főzőcsapatokat, de mindezt fölülírta, hogy a verseny nemcsak a remek halászléről, a főzés öröméről, hanem a Dunaszentbenedeket, a Dunát szeretők találkozásáról, az egymásra figyelésről, az egészséges lokálpatriotizmusról szólt. Kiváló hangulatban telt a III. Dunaszentbenedeki Halászléfőző Verseny.
Időutazás Kecskeméten, így nézett ki a város a múlt században
Ismét nosztalgiázni hívjuk olvasóinkat. Ebben a cikkünkben a fortepan.hu fotóival felidézzük, milyen is volt Kecskemét régen, még az 1900-as évek második felében.
Ballószög nagyot lép előre, tovább erősödhet a közösségi élet
Új rendezvényházzal bővül a Kecskeméthez közeli nagyközség. Ballószögön az elmúlt időszakban több fejlesztés megvalósult, a legnagyobb azonban épp zajlik. A részletekről Somogyi Lajos, Ballószög polgármestere a Rádió 1 Gong Téma című műsorában adott számot.