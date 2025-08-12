augusztus 12., kedd

Klára névnap

Durva baleset az M5-ösön, egymást érték a tűzesetek

Összeszedtük Bács-Kiskun keddi kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy baleset bénította a M5-ös autópálya forgalmát, megírtuk, hogy nőként bujkál a rendőrség elől a bajai díler, illetve arról is írtunk, hogy egymást érték a tűzesetek a megyében.

Kovács Nóra

Kedden sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy nagy erőkkel keresi a rendőrség Kolompár Zoltánt, megírtuk, hogy komoly változás jön a gyógyfürdőkben, hírt adtunk arról is, hogy továbbra is pusztítanak a tüzek Bács-Kiskunban, illetve videót is mutatunk egy balesetről.

baleset történt az M5-ösön, Kiskunfélegyházánál
Felborult egy kamion az M5-ösön, több tonna homokot szállított
Fotó: Pozsgai Ákos

Tarlótűz pusztított Kunfehértó határában, a tűzoltók és a civilek közösen küzdöttek a lángokkal

Kunfehértó határában tarlótűz ütött ki, 3-4 hektár égett. A tűzoltók gyorsan reagáltak, civilek is segítettek, jelenleg az utómunkálatok zajlanak.

Nőként bujkál a rendőrség elől a bajai díler, nagy erőkkel keresik Kolompár Zoltánt

Ha látta, hívja a rendőrséget! A bajai díler, Kolompár Zoltán nőnek öltözve szerepel a körözési fotón, a rendőrség kábítószer-kereskedelem miatt keresi.

Nem kell bűnözőnek lennie, hogy a rendőrség elvigye az autóját, több okuk is lehet rá

Lopott jármű, baleset utáni sérülés vagy ki nem fizetett bírság – több oka is lehet, ha a rendőr egy autót a helyszínen kivon a forgalomból. De nem mindegy, hogy autó lefoglalásról, helyszíni elvételről vagy visszatartásról van szó, mert a következmények nagyon különböznek. Mutatjuk, mikor, mi történhet a kocsiddal.

A macskája helyett rabló jött, az idős asszonyt saját otthonában bántalmazták

Rátört az idős, egyedül élő nőre, meglopta, majd távozott a helyszínről. Most rablás miatt felelhet a férfi.

Komoly változás jön a gyógyfürdőkben, rengeteg családot érinthet

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapján elérhető információk szerint egy kormányrendelet szigorú előírás betartására kötelezi a közfürdőket. Azoknak a családoknak, akik eddig szívesen látogatták a gyógyfürdőket, most komoly változással kell szembenézniük.

Száz év különleges retró fényképezőgépei egy helyen, ezt kár lenne kihagyni

Országosan is szinte egyedülálló gyűjteménye van a kecskeméti Sirkó Zoltánnak. Az egykori tengerész néhány éve új szenvedélynek hódol, az analóg retró fényképezőgépek nagy tisztelője és gyűjtője lett

Megfékezték a lángokat, de a szőlőültetvény egy része odaveszett

Több hektáron égett egy fenyőerdő Baján. A polgármester is figyelmeztetett.

Felborult egy kamion az M5-ösön, több tonna homok borult ki a baleset során

Felborult egy homokszállító az M5-ösön Kiskunfélegyházánál. A balesetben megsérült sofőrt kórházba szállították.

 

