Egymást érték a balesetek Bács-Kiskunban, egy ember életét vesztette, többen kórházba kerültek

Csődöt jelentett a Pepco Németországban, de mi lesz a magyar boltokkal?

A napokban röppent fel arról a hír, hogy a csődöt jelentett a Pepco Németországban. A hír hallatán sokan megijedtek, mi lesz kedvenc magyarországi üzletükkel. Ennek kapcsán a Világgazdaság megkereste az üzletláncot.

Fontos figyelmeztetést adott ki a NAV, megváltozott a bevallás folyamata

Egy apró adminisztrációs hiba is elég lehet ahhoz, hogy bajba kerüljön. A NAV most új lehetőséget kínál, amellyel sok kellemetlenség megelőzhető.

Hamarosan új üzlet nyitja meg kapuit a kecskeméti nagy Tescoban

Jó hír a vásárlóknak. Hamarosan új üzlet nyílik Kecskeméten, a nagy Tescoban.

Nem egy hatalmas balesetet okozott már, ha hibáztak ebben a szituációban

Egyértelműnek tűnő szituációk is okozhatnak kihívást. Rajtad sikerül kifognia KRESZ-tesztünknek?

Ásványvíz minőségű ivóvíz folyik a csapból Kecskeméten

A Kárpát-medence és Magyarország mindig is híres volt vizeiről. A kecskeméti csapvíz is legendásan jó, de ehhez számos vizsgálat és ellenőrzés is hozzájárul. Vajon a klímaváltozás befolyásolhatja a csapvíz minőségét? A környező településeken is egészséges a csapvíz? Ennek jártunk utána.

Képeken mutatjuk a soltvadkerti baleset helyszínét, ketten kórházba kerültek

A soltvadkerti tűzoltókat riasztották a Wesselényi utcába szombaton. A baleset helyszínére mentők is érkeztek.