Összefoglaló

1 órája

Rejtélyes baleset tart mindenkit lázban, brutális véget ért a családi buli

Összeszedtük Bács-Kiskun hétfői kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy lesz-e Valmar-koncert Kecskeméten, írtunk a titokzatos vadkerti balesetről, és felidéztük, hogy korábban is próbáltak már betörni a kecskeméti katonai repülőtérre.

Digner Brigitta

Hétfőn sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy újabb termékvisszahívást rendelt el a hatóság, kiderült, hogy milyen rejtélyes baleset döbbentette meg az internetezőket, illetve egy kigyulladt kamionról is olvashat. 

Baleset Soltvadkertnél
Rejtélyes baleset Soltvadkertnél
Fotó: Pozsgai Ákos

Ezt hogy? Ez a titokzatos baleset megihlette az internetezőket is, ilyet még nem láttunk!

A helytakarékos, függőleges parkolás példáját mutatta be az a sofőr, aki az elmúlt napokban nem szokványos módon hagyta hátra autóját egy soltvadkerti ingatlan kerítésénél. A titokzatos baleset okozójának személye egyelőre ismeretlen, máris azonban sokan tudni szeretnék, hol szerezte a jogosítványát, vezetéstechnikát tanulnának tőle. Jól lehet, autósiskolák oktatói és a rendőrség sem javasolja a parkolásnak ezt a módját.

Nem először fenték a fogukat bűnözők a MiG-vadászgépekre, Amerikába is ki akartak csempészni kettőt

A kecskeméti MiG vadászgépek sokak fantáziáját megmozgatják. Nemrég betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre és az ott tárolt MiG–29-es vadászgépekből fontos alkatrészeket vittek el. 29 évvel ezelőtt pedig két vadászgépet ki akartak csempészni Amerikába.

Utánajártunk, hogy lesz-e Valmar-koncert Kecskeméten

Sokan várják már a szerda estét, Valkusz Milán Marics Peti társaságában érkezik Kecskemétre. Bár hétvégén rosszul lett, a Valmar-koncert nincs veszélyben.

Így lehet túlélni az iskolakezdést nagycsaládosként, tippek és trükkök szülőktől szülőknek

A tanszerek és ruhák beszerzése már egy gyermeknél is kihívás. A nagycsaládos iskolakezdés elsőre lehetetlennek tűnik, de adunk néhány tippet, ami jól jöhet.

Erőszakba torkollott a családi buli, testvérét és sógorát is megszúrta a férfi

Rendőrségi intézkedéssel és súlyos sérülésekkel végződött egy családi összejövetel Lajosmizsén.

A homokhátsági gazdák egyre nagyobb területen szüntetik meg a kukorica termesztését

Kiszorítja az állandósuló aszály a kukoricaféléket a Homokhátság szántóföldjeiről. A prognózisok szerint jövőre nagyjából felére csökkentik a jelenlegi vetésterületét.

Súlyos sérüléseket okozhat ez a jutalomfalat, azonnal visszahívták a terméket

A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint a Decathlon üzletlánc kivonta a forgalomból egyik árucikkét rendelt el. A termékvisszahívás oka, hogy egy népszerű lovaknak szánt jutalomfalatban idegen anyag jelenlétét mutatták ki.

Percek alatt lángokba borult a rakomány, a sofőr az utolsó pillanatban menekült meg

Egy autóalkatrészeket szállító kamion vontatmánya égett teljes terjedelmében az M5-ös autópályán hétfő hajnalban. A kigyulladt kamion miatt jelentős torlódás alakult ki a sztrádán.

 

