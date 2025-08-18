1 órája
Rejtélyes baleset tart mindenkit lázban, brutális véget ért a családi buli
Ezt hogy? Ez a titokzatos baleset megihlette az internetezőket is, ilyet még nem láttunk!
A helytakarékos, függőleges parkolás példáját mutatta be az a sofőr, aki az elmúlt napokban nem szokványos módon hagyta hátra autóját egy soltvadkerti ingatlan kerítésénél. A titokzatos baleset okozójának személye egyelőre ismeretlen, máris azonban sokan tudni szeretnék, hol szerezte a jogosítványát, vezetéstechnikát tanulnának tőle. Jól lehet, autósiskolák oktatói és a rendőrség sem javasolja a parkolásnak ezt a módját.
Nem először fenték a fogukat bűnözők a MiG-vadászgépekre, Amerikába is ki akartak csempészni kettőt
A kecskeméti MiG vadászgépek sokak fantáziáját megmozgatják. Nemrég betörtek a kecskeméti katonai repülőtérre és az ott tárolt MiG–29-es vadászgépekből fontos alkatrészeket vittek el. 29 évvel ezelőtt pedig két vadászgépet ki akartak csempészni Amerikába.
Utánajártunk, hogy lesz-e Valmar-koncert Kecskeméten
Sokan várják már a szerda estét, Valkusz Milán Marics Peti társaságában érkezik Kecskemétre. Bár hétvégén rosszul lett, a Valmar-koncert nincs veszélyben.
Így lehet túlélni az iskolakezdést nagycsaládosként, tippek és trükkök szülőktől szülőknek
A tanszerek és ruhák beszerzése már egy gyermeknél is kihívás. A nagycsaládos iskolakezdés elsőre lehetetlennek tűnik, de adunk néhány tippet, ami jól jöhet.
Erőszakba torkollott a családi buli, testvérét és sógorát is megszúrta a férfi
Rendőrségi intézkedéssel és súlyos sérülésekkel végződött egy családi összejövetel Lajosmizsén.
A homokhátsági gazdák egyre nagyobb területen szüntetik meg a kukorica termesztését
Kiszorítja az állandósuló aszály a kukoricaféléket a Homokhátság szántóföldjeiről. A prognózisok szerint jövőre nagyjából felére csökkentik a jelenlegi vetésterületét.
Súlyos sérüléseket okozhat ez a jutalomfalat, azonnal visszahívták a terméket
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) tájékoztatása szerint a Decathlon üzletlánc kivonta a forgalomból egyik árucikkét rendelt el. A termékvisszahívás oka, hogy egy népszerű lovaknak szánt jutalomfalatban idegen anyag jelenlétét mutatták ki.
Percek alatt lángokba borult a rakomány, a sofőr az utolsó pillanatban menekült meg
Egy autóalkatrészeket szállító kamion vontatmánya égett teljes terjedelmében az M5-ös autópályán hétfő hajnalban. A kigyulladt kamion miatt jelentős torlódás alakult ki a sztrádán.