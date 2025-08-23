1 órája
Totálkárosra tört két autó, szigorítás jön a biztonsági öv használatánál
Összeszedtük Bács-Kiskun szombati kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat egy kiskunmajsai balesetről, beszámoltunk arról, hogy jön a kamerás bírságolás, illetve írtunk a Hírös Hét kistérségi kiállítás díjazottjairól is.
Szombaton sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy a Szelidi-tó ikonikus kukoricaárusa most a TikTok új sztárja lett, megírtuk, hogy új érmét dobott piacra a Magyar Nemzeti Bank, illetve videót is mutatunk egy Kiskunmajsán történt balesetről.
Rengeteg súlyos baleset történik durrdefekt miatt, ezt tegye, hogy elkerülje a katasztrófát
Az autóvezetés során nemcsak a forgalom kiszámíthatatlanságával, hanem a jármű műszaki állapotából adódó meglepetésekkel is szembe kell néznünk. Kevés rémisztőbb pillanat van, mint amikor hirtelen bekövetkezik egy durrdefekt, és másodpercek alatt kell jó döntést hoznunk. Utánajártunk, mi is ez a jó döntés.
Egy több mint 30 éve készült videó került elő a tiszakécskei diszkó fergeteges bulijáról
Egy kis szerencsével néhányan ki is szúrhatják magukat a felvételeken. Igaz nem most volt már, több mint három évtizede egy retró buliban, Tiszakécskén.
Díszes fogatok meneteltek Jakabszállás utcáin, megkezdődött a szüreti felvonulás időszaka
Hintók, díszes fogatok, népviseletbe öltözött jakabszállásiak sokasága alapozta meg szombaton az idei Jakab-napi vigasság hangulatát. A látványos szüreti felvonulás a repülőtér mellől indult el, és járta végig Jakabszállás utcáit.
Jön a kamerás bírságolás, így kaphatnak több százezres csekket a sofőrök
Új rendelet lép életbe szeptember 18-tól, amely minden autóst érinthet. A változás középpontjában a biztonsági öv áll, amelynek használatát mostantól nem az utasoktól, hanem a sofőrtől kérik számon.
Falvak és városok értékeit díjazták a Hírös Hét kistérségi kiállításán
Tizenkét díjat adták át péntek este Kecskemét főterén a 28. Térségi Kertészeti és Élelmiszeripari Kiállításon. A Hírös Hét keretében zajló, nagy múltú rendezvényen idén a térségből 12 település élteti hagyományait, mutatja be értékeit, termékeken és mesterségeken át.
Így néz ki az új hatszögletű érme, amit piacra dobott a Magyar Nemzeti Bank
Egy újabb különlegességre találtunk. A régi pénzek gyűjtői körében az újonnan kiadott érmék is nagyon értékesek lehetnek. A Magyar Nemzeti Bank a napokban bocsájtotta ki a Nemzeti Hauszmann Program emlékérme-sorozat legújabb tagját. Nemcsak látványában, de történelmi üzenetében is kiemelkedő.
Teljes átalakulás vár a zártkerti ingatlanokra, hatályba lépett a törvénymódosítás
Jelentős változást eszközöltek a magyar ingatlanpiacon, ami sok tulajdonost érinthet. A zártkerti ingatlanok jogi státusza és használata is átalakul, így új lehetőségek nyílhatnak meg a tulajdonosok előtt.
„Hosszú csövű, édes, finom!” – a Szelidi-tó kedvenc kukoricaárusa 40 éve csal mosolyt az arcunkra
Egyetlen videó elég volt ahhoz, hogy félmillióan rajongjanak érte. A Szelidi-tó ikonikus kukoricaárusa most a TikTok új sztárja lett, kommentek százai idézik fel gyerekkoruk legszebb nyári emlékeit.
Áttért a szemközti sávba és egy kisbuszba csapódott a luxusautó, gyerekek kerültek kórházba
Baleset történt szombat délelőtt Kiskunmajsán. A frontális karambol részleteit helyszíni információink alapján közöljük.