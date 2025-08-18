Ezek az augusztus első és második heti bajai anyakönyvi hírek.

Ezek az augusztus első és második heti bajai anyakönyvi hírei

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Születtek: 2025. július 31. és 2025. augusztus 6. között anyakönyvezettek: Simon Kolin Denton (édesanyja neve: Simon Kloé Kiara) Bácsbokod, Hirth Blanka (Mayer Lívia) Hajós, Somosy Erik (Kalmár Cintia) Bátya, Csenki Szonja (Petrekanics Szandra) Bácsalmás, Kovács Ákos (Homan Noémi Petronella) Bácsalmás, 2025. augusztus 7. és 2025. augusztus 13. között anyakönyvezettek: Baricsa Benett (édesanyja neve: Fürdős Anasztázia) Bátaszék, Bodó Kamilla Virág (Bóna Nikoletta) Foktő, Schulteisz Barnabás (Szauter Orsolya) Baja, Barabás Lea Karina (Sztojka Bianka) Borota, Bánó Odett (Vitzli Nikoletta) Bácsbokod, Patarica Lora (Pap Kitti) Csávoly, Vinter Vencel (Fridrich Emese) Nemesnádudvar, Néder Nátán Ádám (Kubatov Vivien) Sükösd, Béndek Ábel (Üveges Nóra) Sükösd, Jagicza Evelin (Réger Andrea Rita) Dusnok, Ernyei Zorka (Várhegyi Csenge) Katymár, Bencze Kevin (Jakab Andrea) Bácsalmás, Beck Bendegúz Dániel (Szabó Melani) Sükösd, Szitás Gergő (Szitás Anasztázia) Vaskút

Házasságot kötöttek: 2025. augusztus 2. napján: Kerepes Áron és Schulteisz Alexandra, 2025. augusztus 12. napján: Gajdos József és Bogdán Julianna.

Meghaltak: 2025. július 31. és 2025. augusztus 6. között anyakönyvezettek: Farkas Istvánné (született: Bóna Katalin) 76 éves mélykúti, Simics Sándor 82 éves bajai, Ludányi Mihály 84 éves madarasi, Peity-Gavrán Pálné (Nebojsza Piroska) 93 éves bajai, Csizovszki Imréné (Mihó Franciska) 79 éves bajai, Vörös Mihályné (Laszinger Katalin) 79 éves bajai, Benkovics Andrásné (Jenőfi Annamária) 95 éves kunbajai, Tóth József 84 éves bajai lakos, 2025. augusztus 7. és 2025. augusztus 13. között anyakönyvezettek: Minorits Zoltán 78 éves bajai, András Károly 79 éves rémi, Marancsikné Hidvégi Ágnes 55 éves bajai, Balogh Sándorné (Ignácz Mária) 77 éves szeremlei, Fekete Gusztáv Ferencné (Rigler Erzsébet) 78 éves bajai, Vörös Jánosné (Kender Mária) 80 éves bajai, Kovács Tibor István 88 éves csátaljai, Csató Zsigmond 92 éves bajai, Gyarmati Antal Józsefné (Vinkó Zsuzsanna) 75 éves bajai lakos.