Gigantikus útfejlesztések kezdődnek Baja környékén, teljesen átformálják a közlekedést

Megjelent a közbeszerzési felhívás a Baja déli elkerülő út kivitelezésére, ezzel egy lépéssel közelebb került a tervezett útfejlesztés a megvalósításhoz – számolt be róla a magyarepitok.hu. A projekt nyertes kivitelezője az új főút, körforgalmak és kapcsolódó létesítmények megépítéséért felel majd.

Indulhat a történelmi fejlesztés, a Baja déli elkerülő út építése

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Az Építési és Közlekedési Minisztérium az uniós közbeszerzési közlönyben tette közzé a felhívást. A leírás szerint a nyertes feladata lesz a Baja déli elkerülő út és az 5501-es számú út – Nagy István utca – körforgalmú csomópontjának kivitelezése, valamint a kapcsolódó utak felújítása.

A Baja déli elkerülő út kialakítása csak egy része a beruházásnak

A beruházás során 4 kilométer hosszú, kétszer egysávos nyomvonal épül főúti paraméterekkel, emellett mintegy 1,7 kilométer hosszan korrigálják a csatlakozó közutakat, és 2,4 kilométeren alakítanak ki kétszer egysávos szervizutakat. A tervek között szerepel 200 méternyi gyalog- és kerékpárút, valamint 1,2 kilométer önálló kerékpárút építése is.

A csomópontoknál három egysávos és egy többsávos körforgalom létesül.

Az 550-es út és a Nagy István utca kereszteződésében új körforgalmat alakítanak ki, az 5501-es út mintegy 800 méteres szakaszát pedig felújítják, a kiviteli terv elkészítésével együtt.

A zajjal járó munkálatok alatt a kivitelezőnek legalább kéthetente zajmérést kell végeznie. Amennyiben a határértékeket túllépik, zajcsökkentő intézkedéseket – például mobil zajvédő fal telepítését, csendesebb gépek használatát vagy a munkavégzés átszervezését – kell bevezetnie, hogy csökkentse a környék lakóinak terhelését. Az ajánlatok benyújtási határideje: 2025. szeptember 22.

A Bácska-projekt keretében komoly fejlesztések valósulnak meg

Az elkerülő út a Bácska-projekt része, amely a magyar–szerb határ mindkét oldalán zajlik. Ehhez kapcsolódik a mohácsi Duna-híd és a kapcsolódó úthálózat építése is. Bár a közvélemény most főként az új hídra figyel, a fejlesztés része egy közel 30 kilométer hosszú, kétszer kétsávos út is, amely az M6-os autópályát Dávod és Csátalja között köti össze az 51-es főúttal. Emellett tervezik egy szintén kétszer kétsávos út megépítését Bajától Hercegszántóig – erről jelenleg is egyeztetnek az önkormányzatokkal, és készülnek a kivitelezési tervek.