1 órája
Gigantikus útfejlesztések kezdődnek Baja környékén, teljesen átformálják a közlekedést
Új főúttal, körforgalmakkal és kerékpárutakkal bővül a térség közlekedése. Megjelent a közbeszerzés a Baja déli elkerülő út építésére.
Megjelent a közbeszerzési felhívás a Baja déli elkerülő út kivitelezésére, ezzel egy lépéssel közelebb került a tervezett útfejlesztés a megvalósításhoz – számolt be róla a magyarepitok.hu. A projekt nyertes kivitelezője az új főút, körforgalmak és kapcsolódó létesítmények megépítéséért felel majd.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium az uniós közbeszerzési közlönyben tette közzé a felhívást. A leírás szerint a nyertes feladata lesz a Baja déli elkerülő út és az 5501-es számú út – Nagy István utca – körforgalmú csomópontjának kivitelezése, valamint a kapcsolódó utak felújítása.
A Baja déli elkerülő út kialakítása csak egy része a beruházásnak
A beruházás során 4 kilométer hosszú, kétszer egysávos nyomvonal épül főúti paraméterekkel, emellett mintegy 1,7 kilométer hosszan korrigálják a csatlakozó közutakat, és 2,4 kilométeren alakítanak ki kétszer egysávos szervizutakat. A tervek között szerepel 200 méternyi gyalog- és kerékpárút, valamint 1,2 kilométer önálló kerékpárút építése is.
A csomópontoknál három egysávos és egy többsávos körforgalom létesül.
Az 550-es út és a Nagy István utca kereszteződésében új körforgalmat alakítanak ki, az 5501-es út mintegy 800 méteres szakaszát pedig felújítják, a kiviteli terv elkészítésével együtt.
A zajjal járó munkálatok alatt a kivitelezőnek legalább kéthetente zajmérést kell végeznie. Amennyiben a határértékeket túllépik, zajcsökkentő intézkedéseket – például mobil zajvédő fal telepítését, csendesebb gépek használatát vagy a munkavégzés átszervezését – kell bevezetnie, hogy csökkentse a környék lakóinak terhelését. Az ajánlatok benyújtási határideje: 2025. szeptember 22.
A Bácska-projekt keretében komoly fejlesztések valósulnak meg
Az elkerülő út a Bácska-projekt része, amely a magyar–szerb határ mindkét oldalán zajlik. Ehhez kapcsolódik a mohácsi Duna-híd és a kapcsolódó úthálózat építése is. Bár a közvélemény most főként az új hídra figyel, a fejlesztés része egy közel 30 kilométer hosszú, kétszer kétsávos út is, amely az M6-os autópályát Dávod és Csátalja között köti össze az 51-es főúttal. Emellett tervezik egy szintén kétszer kétsávos út megépítését Bajától Hercegszántóig – erről jelenleg is egyeztetnek az önkormányzatokkal, és készülnek a kivitelezési tervek.
Zsigó Róbert, Baja országgyűlési képviselője korábban a Baon.hu-nak elmondta: a hercegszántói határátkelő bővítése is közbeszerzés előtt áll. Ennek részeként a teherforgalom is lehetővé válik a határon, ami gazdasági élénkülést hozhat a térségben.
A Bácska-projekt része továbbá az M9-es út továbbépítése az 51-es főúttól az 54-es és az 53-as főutakon át a tompai határig, valamint az 55-ös út Baja–Pörböly közötti szakaszának felújítása. Tervezés alatt van egy új út is, amely Baját köti össze az M9-essel, elkerülve Érsekcsanádot és Sükösdöt.
Összességében a fejlesztések 133 kilométernyi út felújítását vagy építését jelentik, 965 milliárd forintos beruházási értékkel. A bajai térséget érintő projektek között szerepel a TOP-forrásból megvalósuló Baja–Vaskút közötti, 4,5 kilométeres szakasz felújítása is, amelynek kivitelezése a tervek szerint 2025 végére fejeződik be.
