Múltidézés

9 perce

Vissza a múltba! Rég elfeledett képeken a Bács-Kiskun vármegyei iskolák

Címkék#iskola#múltidézés#múltidéző

Újabb múltidézésre hívjuk olvasóinkat a fortepan.hu segítségével. Ezúttal az 1900-as évekbe tekintünk vissza és megmutatjuk, milyenek voltak a Bács-Kiskun vármegyei iskolák.

Várkonyi Rozália

Hamarosan elkezdődik az iskola. Egy új tanév kezdődik. Biztos vannak gyerekek akik várják már, hogy újból találkozhassanak a barátaikkal, de olyanok is, akik még szívesen élveznék a nyári szünetet. Ennek apropóján múltidéző írásunkban most a fortepan.hu fotóival felidézzük, hogyan néztek ki a Bács-Kiskun vármegyei iskolák az 1900-as években.

Bács-Kiskun vármegyei iskolákkal nosztalgiázunk A képen a félegyházi Kismindszenti út, tanyasi iskola 1960-ban
Fotó: Fortepan
Fotó: Fortepan 

Bács-Kiskun vármegyei iskolák régen

Olvasóink már megszokhatták, hogy minden hétvégén múltidézésre hívjuk őket néhány régi fotóval. A régi képek között találhat kecskeméti, tiszakécskei, kiskunhalasi és kiskunfélegyházi iskolákat is. 

Bács-Kiskun vármegyei iskolák régen

Fotók: Fortepan.hu

 

 

 

