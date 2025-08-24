Vissza a múltba! Rég elfeledett képeken a Bács-Kiskun vármegyei iskolák

Hamarosan elkezdődik az iskola. Egy új tanév kezdődik. Biztos vannak gyerekek akik várják már, hogy újból találkozhassanak a barátaikkal, de olyanok is, akik még szívesen élveznék a nyári szünetet. Ennek apropóján múltidéző írásunkban most a fortepan.hu fotóival felidézzük, hogyan néztek ki a Bács-Kiskun vármegyei iskolák az 1900-as években.

Régi fotókon mutatjuk a Bács-Kiskun vármegyei iskolákat az 1900-as évekből. A képen a félegyházi Kismindszenti út, tanyasi iskola 1960-ban

Fotó: Fortepan

Bács-Kiskun vármegyei iskolák régen

Olvasóink már megszokhatták, hogy minden hétvégén múltidézésre hívjuk őket néhány régi fotóval. A régi képek között találhat kecskeméti, tiszakécskei, kiskunhalasi és kiskunfélegyházi iskolákat is.