1 órája
Vissza a múltba! Rég elfeledett képeken a Bács-Kiskun vármegyei iskolák
Újabb múltidézésre hívjuk olvasóinkat a fortepan.hu segítségével. Ezúttal az 1900-as évekbe tekintünk vissza és megmutatjuk, milyenek voltak a Bács-Kiskun vármegyei iskolák.
Hamarosan elkezdődik az iskola. Egy új tanév kezdődik. Biztos vannak gyerekek akik várják már, hogy újból találkozhassanak a barátaikkal, de olyanok is, akik még szívesen élveznék a nyári szünetet. Ennek apropóján múltidéző írásunkban most a fortepan.hu fotóival felidézzük, hogyan néztek ki a Bács-Kiskun vármegyei iskolák az 1900-as években.
Bács-Kiskun vármegyei iskolák régen
Olvasóink már megszokhatták, hogy minden hétvégén múltidézésre hívjuk őket néhány régi fotóval. A régi képek között találhat kecskeméti, tiszakécskei, kiskunhalasi és kiskunfélegyházi iskolákat is.
Bács-Kiskun vármegyei iskolák régenFotók: Fortepan.hu
Idézze fel, milyenek voltak régen a kecskeméti éttermek – galériával