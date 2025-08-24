augusztus 24., vasárnap

Összefoglaló

16 perce

Bács-Kiskunban sosem unalmas az élet: koncertek, főzőverseny és alapkőletétel gazdagította a hétvégét

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun vasárnapi kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy vasárnap letették Kecskemét új görögkatolikus templomának alapkövét, hogy katonai konvoj halad át az országon és megismerheti Dorogi Norbertet, aki babakocsi-restaurálással foglalkozik.

Várkonyi Rozália

Vasárnap sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy milyen áron kínálják a portékáikat az árusok a kecskeméti piacon, a babakocsi-restaurálásról is olvashat, illetve a 2025/2026-os tanév rendjéről is írtunk.

babakocsi-restaurálással foglalkozik a kecskeméti Dorogi Norbert
A kecskeméti Dorogi Norbert szenvedélye a babakocsi-restaurálás
Fotó: Vizi Zalán

Babakocsi-restaurálás: százéves kincsek élednek újjá Dorogi Norbert keze nyomán

A kecskeméti Dorogi Norbert egészen szokatlan hobbinak hódol. Szenvedélye nem más, mint a babakocsi-restaurálás, amely során olyan kincseket hoz vissza az életbe, amelyek az 1800-as évek végének vagy a 20. század hajnalának családi történeteit őrzik. Munkája nemcsak kézügyességet, hanem időutazást is jelent – minden egyes babakocsi egy darabka múlt, amely az ő keze nyomán újra méltósággal mesél a régi időkről.

A gyönyörű bőr elixírje a kecskeméti piacon is fellelhető, de vigyázat, csak a szára fogyasztható!

Ez az a zöldség, mely valószínűleg sok konyhában még meg sem fordult. Kár érte, mert rendkívül egészséges. Igaz, a levele mérgező, de a kecskeméti piacon is csak a szára kapható, ráadásul elérhető áron.

Tévhit, hogy nem kell engedély a melléképületek építéséhez, itt vannak a legfontosabb szabályok

Sokan azt hiszik, hogy kis méretű építményeknél nincs szükség engedélyre, pedig a szabályok ennél összetettebbek. A melléképület építésekor is számos előírást be kell tartani.

Halászléfőzők és pitesütők mérték össze tudásukat Bácsalmáson

Főzőversenyt rendeztek a hétvégén Bácsalmáson. Szombaton délután halászlé illattal és a település legjobb ízű pitéivel telt meg a Hősök tere plébánia előtti szakasza.

Kiderült a 2025/2026-os tanév rendje: szünetek, hosszú hétvégék és minden fontos dátum egy helyen

Sok család már most kíváncsian várja, hogyan alakulnak a következő év fontos dátumai. A 2025/2026-os tanév időbeosztása meghatározza az iskolai szüneteket, a beiratkozást és a hosszú hétvégéket is.

Alig hiszünk a szemünknek, de ez az 5 gyönyörű luxusingatlan is megfelel az Otthon Start feltételeinek

Otthonra vágyik, és szeretné kihasználni az államilag támogatott, fix 3%-os hitel lehetőségét? Az Ingatlanbazár kínálatából most bemutatjuk azt az öt kecskeméti ingatlant, amelyek nemcsak az Otthon Start Program feltételeinek felelnek meg, hanem a város legértékesebb otthonai közé is tartoznak.

Külföldi katonai konvoj halad át Magyarországon, fokozott óvatosságra intenek

Külföldi katonai konvoj halad át Magyarországon a Röszke–Hegyeshalom útvonalon – közölte vasárnap a Honvédelmi Minisztérium (HM) az MTI-vel.

Aurelio a kislányáról: „Nem engedek bárkit a közelébe!”

A bajai fenegyerek élete teljesen megváltozott a börtön után. Aurelio azóta édesapa lett, a kislánya most ballagott el a bölcsődéből.

Ismét a világ élvonalában: a kecskeméti egyetem csapata elrajtolt a több ezer kilométeres autóversenyen

A Bridgestone Solar Challange-t augusztus 24. és 31. között rendezik meg, amelyen a Neumann János Egyetem Solar Team csapata is részt vesz. A kecskemétiek a napelemes járművek versenyén már korábban is kiemelkedően jól teljesítettek.

Görögkatolikus templom alapkövét helyezték el Kecskeméten

Kecskemét a templomok városa, és hamarosan ismét új épülettel bővül. Vasárnap az új görögkatolikus templom alapkövét helyezték el ünnepélyes keretek között.

Kecskeméti zenekaroké volt a főszerep a szombat esti a Hírös Hét Fesztiválon

A ritmus és a különleges hangzás kedvelői ritka pillanatokat élhettek át Kecskemét főterén. Ezeket a szombat esti koncerteket sajnálhatja, aki kihagyta.

 

