Bács-Kiskunban sosem unalmas az élet: koncertek, főzőverseny és alapkőletétel gazdagította a hétvégét

A kecskeméti Dorogi Norbert szenvedélye a babakocsi-restaurálás

Fotó: Vizi Zalán

Babakocsi-restaurálás: százéves kincsek élednek újjá Dorogi Norbert keze nyomán

A kecskeméti Dorogi Norbert egészen szokatlan hobbinak hódol. Szenvedélye nem más, mint a babakocsi-restaurálás, amely során olyan kincseket hoz vissza az életbe, amelyek az 1800-as évek végének vagy a 20. század hajnalának családi történeteit őrzik. Munkája nemcsak kézügyességet, hanem időutazást is jelent – minden egyes babakocsi egy darabka múlt, amely az ő keze nyomán újra méltósággal mesél a régi időkről.

A gyönyörű bőr elixírje a kecskeméti piacon is fellelhető, de vigyázat, csak a szára fogyasztható!

Ez az a zöldség, mely valószínűleg sok konyhában még meg sem fordult. Kár érte, mert rendkívül egészséges. Igaz, a levele mérgező, de a kecskeméti piacon is csak a szára kapható, ráadásul elérhető áron.

Tévhit, hogy nem kell engedély a melléképületek építéséhez, itt vannak a legfontosabb szabályok

Sokan azt hiszik, hogy kis méretű építményeknél nincs szükség engedélyre, pedig a szabályok ennél összetettebbek. A melléképület építésekor is számos előírást be kell tartani.

Halászléfőzők és pitesütők mérték össze tudásukat Bácsalmáson

Főzőversenyt rendeztek a hétvégén Bácsalmáson. Szombaton délután halászlé illattal és a település legjobb ízű pitéivel telt meg a Hősök tere plébánia előtti szakasza.

Kiderült a 2025/2026-os tanév rendje: szünetek, hosszú hétvégék és minden fontos dátum egy helyen

Sok család már most kíváncsian várja, hogyan alakulnak a következő év fontos dátumai. A 2025/2026-os tanév időbeosztása meghatározza az iskolai szüneteket, a beiratkozást és a hosszú hétvégéket is.

Alig hiszünk a szemünknek, de ez az 5 gyönyörű luxusingatlan is megfelel az Otthon Start feltételeinek

Otthonra vágyik, és szeretné kihasználni az államilag támogatott, fix 3%-os hitel lehetőségét? Az Ingatlanbazár kínálatából most bemutatjuk azt az öt kecskeméti ingatlant, amelyek nemcsak az Otthon Start Program feltételeinek felelnek meg, hanem a város legértékesebb otthonai közé is tartoznak.