Minden autóst érinti a változás! Akár több ezer forinttal olcsóbban vehetünk autópálya-matricát

Szeptember 1-jétől megszűnik a kényelmi díj az autópálya-matrica értékesítésekor – a 2025. évi LVI. törvény értelmében. Ez azt jelenti, hogy ezentúl nemcsak a benzinkutaknál, hanem az online vásárlás során sem kell külön fizetni a kényelmi díjért. Az autopalyamatrica.hu szakértői azonban arra figyelmeztetnek, hogy a vásárlók kizárólag megbízható, hivatalos magyar oldalakat használjanak. A biztonságos vásárlás érdekében azt javasolják, hogy az e-matrica online megvásárlásakor mindig keressük a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer Hivatalos Viszonteladó logóját a weboldalon vagy mobilalkalmazásban.

Megszűnik a kényelmi díj, de nem árt figyelni az autópálya-matrica vásárlásnál

A változás részeként ezentúl az online viszonteladók már nem a vásárlók által fizetett kényelmi díjból, hanem a szolgáltatóktól kapott jutalékból – úgynevezett továbbértékesítési díjból – részesülnek. Ez a rendszer várhatóan jelentős átrendeződést hoz nemcsak az értékesítők, hanem a felhasználók szokásai terén is – olvasható az autopalyamatrica.hu közleményében.

Kényelmi díj nélkül vásárolható meg az autópálya-matrica

Felértékelődik a megbízható online platformok szerepe, különösen azoké, amelyek a vásárlás mellett extra szolgáltatásokat is kínálnak. Egyes viszonteladó partnereknél például elérhető a nap 24 órájában működő telefonos ügyfélszolgálat, többnyelvű ügyintézés, valamint rendszeres tájékoztatás a hazai és nemzetközi közlekedési változásokról. Továbbá olyan hasznos eszközök is rendelkezésre állnak, mint a matricatervező és díjkalkulátor, és sok esetben kutatásokat is végeznek az autósok igényeiről a szolgáltatások további fejlesztése érdekében. Ezek az extrák már eddig is hozzájárultak a biztonságosabb és kényelmesebb közlekedéshez – és mostantól mindez kényelmi díj nélkül elérhető.

Mindig ellenőrizzük az adatokat!

Az autopalyamatrica.hu szakértői arra is felhívják a figyelmet, hogy bár a fizikai vásárlás, például benzinkutakon eddig sem járt kényelmi díjjal, az ilyen vásárlások során nagyobb a hibalehetőség – például elírt rendszám vagy dátum esetén –, ami később bírsághoz vezethet. Ezzel szemben az online vásárlás biztonságosabb: a visszaigazoló e-mailek és számlák könnyen visszakereshetők, ráadásul sorban állni sem kell.