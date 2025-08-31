augusztus 31., vasárnap

BellaErika névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Közlekedés

58 perce

Minden autóst érinti a változás! Akár több ezer forinttal olcsóbban vehetünk autópálya-matricát

Címkék#autópálya#autópályamatrica#közlekedés

Ezt minden autósnak tudnia kell! Szeptember 1-jétől változik az online autópálya-matrica vásárlás.

Várkonyi Rozália

Szeptember 1-jétől megszűnik a kényelmi díj az autópálya-matrica értékesítésekor – a 2025. évi LVI. törvény értelmében. Ez azt jelenti, hogy ezentúl nemcsak a benzinkutaknál, hanem az online vásárlás során sem kell külön fizetni a kényelmi díjért. Az autopalyamatrica.hu szakértői azonban arra figyelmeztetnek, hogy a vásárlók kizárólag megbízható, hivatalos magyar oldalakat használjanak. A biztonságos vásárlás érdekében azt javasolják, hogy az e-matrica online megvásárlásakor mindig keressük a Nemzeti Mobilfizetési Rendszer Hivatalos Viszonteladó logóját a weboldalon vagy mobilalkalmazásban.

megszűnik a kényelmi díj az autópálya-matrica értékesítésekor
Megszűnik a kényelmi díj, de nem árt figyelni az autópálya-matrica vásárlásnál
Fotó: Beküldött fotó / illusztráció

A változás részeként ezentúl az online viszonteladók már nem a vásárlók által fizetett kényelmi díjból, hanem a szolgáltatóktól kapott jutalékból – úgynevezett továbbértékesítési díjból – részesülnek. Ez a rendszer várhatóan jelentős átrendeződést hoz nemcsak az értékesítők, hanem a felhasználók szokásai terén is – olvasható az autopalyamatrica.hu közleményében.

Kényelmi díj nélkül vásárolható meg az autópálya-matrica

Felértékelődik a megbízható online platformok szerepe, különösen azoké, amelyek a vásárlás mellett extra szolgáltatásokat is kínálnak. Egyes viszonteladó partnereknél például elérhető a nap 24 órájában működő telefonos ügyfélszolgálat, többnyelvű ügyintézés, valamint rendszeres tájékoztatás a hazai és nemzetközi közlekedési változásokról. Továbbá olyan hasznos eszközök is rendelkezésre állnak, mint a matricatervező és díjkalkulátor, és sok esetben kutatásokat is végeznek az autósok igényeiről a szolgáltatások további fejlesztése érdekében. Ezek az extrák már eddig is hozzájárultak a biztonságosabb és kényelmesebb közlekedéshez – és mostantól mindez kényelmi díj nélkül elérhető.

Mindig ellenőrizzük az adatokat!

Az autopalyamatrica.hu szakértői arra is felhívják a figyelmet, hogy bár a fizikai vásárlás, például benzinkutakon eddig sem járt kényelmi díjjal, az ilyen vásárlások során nagyobb a hibalehetőség – például elírt rendszám vagy dátum esetén –, ami később bírsághoz vezethet. Ezzel szemben az online vásárlás biztonságosabb: a visszaigazoló e-mailek és számlák könnyen visszakereshetők, ráadásul sorban állni sem kell.

Szeptember 1-től tehát az online autópálya-matrica vásárlása nemcsak kényelmes és gyors, hanem díjmentes is – a kényelmi díj eltörlésével mindenki számára elérhetővé válnak az eddig felárasnak számító extra szolgáltatások – zárul a közlemény.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu