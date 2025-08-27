Ez az oka, hogy iskolakezdésig nem fejeződik be a buszállomás felújítása

Korábban megírtuk: a Széchenyi téri autóbusz-állomáson még júliusban megkezdték a központi peronsziget tetőszerkezetének megújítását. Eredetileg az iskolakezdésre elkészült volna a beruházás.

Az autóbusz-állomás felújítása nem zárul le iskolakezdésig

Fotó: Bús Csaba

Több ütemben valósul meg az autóbusz-állomás felújítása

Hári Ernő ügyvezető a munkálatok kapcsán elmondta: a Széchenyi téri autóbusz-állomás felújítása még mindig tart. A szakemberek folyamatosan dolgoztak rajta a nyáron, az eredmények egyre szembetűnőbbek. Az építmény szépül, jól látható a változás. A buszállomáson már tavaly történtek beruházások, megvalósult a járdafelületeknek, autóbusz-közlekedési felületeknek a karbantartása, szükség szerinti megújítása. Most pedig a teljes középső peron tetőszerkezetének az állagmegóvási munkái zajlanak.

Az iskolakezdésre nem készülnek el

A tervek szerint a nyári szünetben végeztek volna a teljes tetőszerkezettel, de a megbízott cég szakemberei nekiálltak a fizikai kivitelezésnek is, a bontás után jöttek elő olyan, korábban nem előre nem látható problémák a tetőszerkezetben, ami csúszást okoz. Egy nagyon aprólékos és nagyon bonyolult kis darabokból álló fa tetőszerkezetről van szó, amelynek a karbantartási munkái elég sok időt igényelnek, még ha nem is olyan látványos a munkavégzés.

Hári Ernő megjegyezte: egy munkavégzésnek nem látványosnak kell lenni, hanem hasznosnak és precíznek. Úgy látják jelenlegi állás szerint, hogy szeptember hónapban is tart a felújítás, így az utasoknak továbbra is a türelmét kérik, és köszönik az eddigi együttműködést.

A buszállomáson az ideiglenes megállóhelyek maradnak még

Az iskolakezdés után is egyelőre marad az ideiglenes forgalmi rend a Széchenyi téren. Akik nyáron is utaztak a buszokkal, azok számára nem lesz ismeretlen a buszok indulási helyei. Akik most veszik újra igénybe a buszjáratokat, azoknak legegyszerűbb úgy megjegyezni, hogy az Északi térfal felőli megállóhelyekről indul minden olyan vonal, mely utána a Malom kereszteződésen keresztül a Kiskörút irányába hagyja el a Széchenyi teret. Az aranyhomok szálloda felőli ideiglenes megállóhelyekről indul minden olyan járat, mely a Kápolna utcán hagyja el a buszállomást. Mindez a felújítás időtartama alatt érvényes. A részletek a keko.hu oldalon is megtalálhatók.