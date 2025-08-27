4 órája
Ez az oka, hogy iskolakezdésig nem fejeződik be a buszállomás felújítása
Továbbra is az utasok türelmét kérik. Csúszik Kecskeméten a Széchenyi téri autóbusz-állomás felújításának befejezése. Nem várt problémák adódtak. A részletekről Hári Ernő, a Kecskeméti Közlekedési Központ Kft. ügyvezetője számolt be a Rádió 1 Gong Téma című műsorában.
Korábban megírtuk: a Széchenyi téri autóbusz-állomáson még júliusban megkezdték a központi peronsziget tetőszerkezetének megújítását. Eredetileg az iskolakezdésre elkészült volna a beruházás.
Több ütemben valósul meg az autóbusz-állomás felújítása
Hári Ernő ügyvezető a munkálatok kapcsán elmondta: a Széchenyi téri autóbusz-állomás felújítása még mindig tart. A szakemberek folyamatosan dolgoztak rajta a nyáron, az eredmények egyre szembetűnőbbek. Az építmény szépül, jól látható a változás. A buszállomáson már tavaly történtek beruházások, megvalósult a járdafelületeknek, autóbusz-közlekedési felületeknek a karbantartása, szükség szerinti megújítása. Most pedig a teljes középső peron tetőszerkezetének az állagmegóvási munkái zajlanak.
Az iskolakezdésre nem készülnek el
A tervek szerint a nyári szünetben végeztek volna a teljes tetőszerkezettel, de a megbízott cég szakemberei nekiálltak a fizikai kivitelezésnek is, a bontás után jöttek elő olyan, korábban nem előre nem látható problémák a tetőszerkezetben, ami csúszást okoz. Egy nagyon aprólékos és nagyon bonyolult kis darabokból álló fa tetőszerkezetről van szó, amelynek a karbantartási munkái elég sok időt igényelnek, még ha nem is olyan látványos a munkavégzés.
Hári Ernő megjegyezte: egy munkavégzésnek nem látványosnak kell lenni, hanem hasznosnak és precíznek. Úgy látják jelenlegi állás szerint, hogy szeptember hónapban is tart a felújítás, így az utasoknak továbbra is a türelmét kérik, és köszönik az eddigi együttműködést.
A buszállomáson az ideiglenes megállóhelyek maradnak még
Az iskolakezdés után is egyelőre marad az ideiglenes forgalmi rend a Széchenyi téren. Akik nyáron is utaztak a buszokkal, azok számára nem lesz ismeretlen a buszok indulási helyei. Akik most veszik újra igénybe a buszjáratokat, azoknak legegyszerűbb úgy megjegyezni, hogy az Északi térfal felőli megállóhelyekről indul minden olyan vonal, mely utána a Malom kereszteződésen keresztül a Kiskörút irányába hagyja el a Széchenyi teret. Az aranyhomok szálloda felőli ideiglenes megállóhelyekről indul minden olyan járat, mely a Kápolna utcán hagyja el a buszállomást. Mindez a felújítás időtartama alatt érvényes. A részletek a keko.hu oldalon is megtalálhatók.
Biztosított a jegyek, bérletek vásárlása
A jegyek, bérletek a helyszínen megvehetők. Hári Ernő hozzátette: a kivitelezővel egyeztetve, a jegypénztárak üzemelni fognak, így iskolakezdéskor is lehet a Széchenyi téri pénztárakat felkeresni. Emellett a társaságnak van jegypénztára a vasútállomásnál és a Két templom közben lévő irodában. Mindezek mellett mobiltelefonon is ugyanolyan módon és változatlan formában elérhetők kényelmesen a díjtermékek.
Baon podcast
- Parlagfű, nyári nátha és koronavírus: dr. Gaszner András elmondta, mire figyeljünk
- Túlélési tippek parlagfű-allergiában szenvedőknek
- Volt, aki egymillió forinttal támogatta a kecskeméti Piarista templom felújítását
- Indul a Hírös Hét Fesztivál, a hangulatot a Valmar koncertje alapozza meg
- Ballószög nagyot lép előre, tovább erősödhet a közösségi élet