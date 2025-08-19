Ezek a települések várják a tűzijáték szerelmeseit, halasi gyermekápolót jelöltek a rangos díjra

Kedden sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy hol lesz tűzijáték augusztus 20-án, megírtuk, hogy rendkívül veszélyes kullancsok jelentek meg hazánkban, illetve videót is mutatunk egy súlyos balesetről.

Augusztus 20: ezeken a településeken gyönyörködhetünk majd a tűzijátékban

Ezeken a településeken lesz tűzijáték augusztus 20-án Bács-Kiskunban

Szerdán lesz Magyarország nemzeti ünnepe. Ez a nap az államalapításról, az új kenyér ünnepéről, no meg persze az augusztus 20-i tűzijátékról szokott emlékezetes lenni. Sok város nem rendez légi show-t, de Bács-Kiskun vármegyében több olyan települést is találtunk, ahol az égre tekintve megcsodálhatjuk a fényjátékot.

98 évesen is aktívan űzi ősi mesterségét Kovács Miklós Kossuth-díjas kékfestő

A textilek mintázásának, festésének tudománya Indiában, Kínában és Egyiptomban már évezredek óta ismeretes volt, Európában és Magyarországon viszont csak a 16–17. században terjedt el. Ezt a népi mesterséget manapság már kevesen űzik, de Kovács Miklós kékfestő – és családja – még kitart a hagyományok mellett. A 98 éves Kossuth-díjas népi iparművészt tiszakécskei otthonában és műhelyében látogattuk meg.

Tündöklő látvány augusztus 20-án: rekordszámú fehér gólyát engednek szabadon

Több mint 100 fehér gólya térhet vissza a természetbe augusztus 20-án a hortobágyi Madárkórházból. Köztük több olyan felgyógyult fehér gólya is van, melyeket Bács-Kiskunban mentettek meg.

Halálos vírust terjesztő afrikai kullancsok jelentek meg Kecskemétnél

Afrikai eredetű, aktívan vadászó kullancsfajok jelentek meg Magyarországon, amelyek a krími–kongói vérzéses láz vírusát is terjeszthetik. A kullancs megjelenése komoly járványügyi kockázatot hordoz, hiszen a klímaváltozás kedvez a megtelepedésüknek, és már most adottak a feltételek egy új járvány kialakulásához.

A katasztrofális tavasz után mentőövet kapnak a termelők, megkezdődtek a kifizetések

A károsult gazdák munkája és megélhetése múlik a segítségen, a helyzet sürgős intézkedést igényel. Megkezdődött a tavaszi fagykár utáni juttatások kifizetése.