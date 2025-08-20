augusztus 20., szerda

István névnap

Államalapítás

1 órája

Hármas ünnep Helvécián, a legidősebb lakókat is köszöntötték – fotók, videó

Címkék#ünnepség#baon videó#augusztus 20#díj

Helvécián szerdán délben nagyszabású rendezvény keretében méltó módon emlékeztek meg az államalapításról. A Petőfi Sándor Művelődési Ház melletti csarnokban megtartott augusztus 20-i ünnepségen nemcsak Szent István életét idézték fel, a hagyományok jegyében az időseket és az egykori Helvéciai Állami Gazdaság régi dolgozóit is köszöntötték.

Sebestyén Hajnalka

Az augusztus 20-i megemlékezést Szabó Sándor tárogatóművész hangszeres játéka nyitotta meg, ünnepi gondolatait először dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés alelnöke, majd Cseh Tamás, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal vezetője osztotta meg. 

Díjat is átadtak Helviácián, augusztus 20-án
Az idei Helvéciáért kitüntető díjat Dornyák József vehette át. Az elismerést Balogh Károly polgármester, Thám József alpolgármester és Nagyné dr. Balogh Csilla jegyző adott át augusztus 20-án
Fotó: Sebestyén Hajnalka

Augusztus 20-a alkalmából adtak át díjat

A köszöntőket követően az idei Helvéciáért kitüntető díjat Dornyák József vehette át, melyet az önkormányzat Helvécia fejlődését elősegítő hosszú időn át végzett kiemelkedő, eredményes társadalmi, közéleti tevékenysége elismeréseként adományozott számára. A díjat Balogh Károly polgármester, Thám József alpolgármester és Nagyné dr. Balogh Csilla jegyző adott át a kitüntetettnek. 

Helvéciai augusztus 20-ai ünnepség

Fotók: Sebestyén Hajnalka

Köszöntötték a legidősebbeket

Az idősek napja alkalmából külön köszöntötték a település legidősebb hölgy és férfi lakóját. Sajnos sem Varga Sándorné Tóth Margit (született 1928-ban), sem Nagy Mihály (született 1929-ben) személyesen nem tudott részt venni az ünnepségen. 

Vidám műsort adott a Kenderkóc néptánccsoport, majd az új kenyeret Kiss Vilmos katolikus plébános áldotta meg. A műsor ebéddel folytatódott minden vendég számára. 

 

