1 órája
Hármas ünnep Helvécián, a legidősebb lakókat is köszöntötték – fotók, videó
Helvécián szerdán délben nagyszabású rendezvény keretében méltó módon emlékeztek meg az államalapításról. A Petőfi Sándor Művelődési Ház melletti csarnokban megtartott augusztus 20-i ünnepségen nemcsak Szent István életét idézték fel, a hagyományok jegyében az időseket és az egykori Helvéciai Állami Gazdaság régi dolgozóit is köszöntötték.
Az augusztus 20-i megemlékezést Szabó Sándor tárogatóművész hangszeres játéka nyitotta meg, ünnepi gondolatait először dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés alelnöke, majd Cseh Tamás, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal vezetője osztotta meg.
Augusztus 20-a alkalmából adtak át díjat
A köszöntőket követően az idei Helvéciáért kitüntető díjat Dornyák József vehette át, melyet az önkormányzat Helvécia fejlődését elősegítő hosszú időn át végzett kiemelkedő, eredményes társadalmi, közéleti tevékenysége elismeréseként adományozott számára. A díjat Balogh Károly polgármester, Thám József alpolgármester és Nagyné dr. Balogh Csilla jegyző adott át a kitüntetettnek.
Helvéciai augusztus 20-ai ünnepségFotók: Sebestyén Hajnalka
Köszöntötték a legidősebbeket
Az idősek napja alkalmából külön köszöntötték a település legidősebb hölgy és férfi lakóját. Sajnos sem Varga Sándorné Tóth Margit (született 1928-ban), sem Nagy Mihály (született 1929-ben) személyesen nem tudott részt venni az ünnepségen.
Vidám műsort adott a Kenderkóc néptánccsoport, majd az új kenyeret Kiss Vilmos katolikus plébános áldotta meg. A műsor ebéddel folytatódott minden vendég számára.