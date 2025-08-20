Hármas ünnep Helvécián, a legidősebb lakókat is köszöntötték – fotók, videó

Az augusztus 20-i megemlékezést Szabó Sándor tárogatóművész hangszeres játéka nyitotta meg, ünnepi gondolatait először dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés alelnöke, majd Cseh Tamás, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Kecskeméti Járási Hivatal vezetője osztotta meg.

Az idei Helvéciáért kitüntető díjat Dornyák József vehette át. Az elismerést Balogh Károly polgármester, Thám József alpolgármester és Nagyné dr. Balogh Csilla jegyző adott át augusztus 20-án

Fotó: Sebestyén Hajnalka

Augusztus 20-a alkalmából adtak át díjat

A köszöntőket követően az idei Helvéciáért kitüntető díjat Dornyák József vehette át, melyet az önkormányzat Helvécia fejlődését elősegítő hosszú időn át végzett kiemelkedő, eredményes társadalmi, közéleti tevékenysége elismeréseként adományozott számára. A díjat Balogh Károly polgármester, Thám József alpolgármester és Nagyné dr. Balogh Csilla jegyző adott át a kitüntetettnek.