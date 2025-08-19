augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programajánló

2 órája

Családi piknik, jubiláló házasok köszöntése – így ünnepel augusztus 20-án Bács-Kiskun

Címkék#ünnepség#augusztus 20#programsoroló

Államalapítás és Szent István ünnepe Bács-Kiskun vármegye számos településén kiemelt rendezvény. Íme néhány programajánlat augusztus 20-ra.

Sebestyén Hajnalka

Augusztus 20-án Magyarországon három dolgot ünneplünk. Egyrészt az államalapítást, amikor Szent István király megalapította a keresztény magyar államot. Másrészt Szent István király napját, aki az ország első uralkodója és szentként tisztelt államalapító. Harmadsorban az új kenyér ünnepét, amely a betakarítás végét és az új termésből sütött kenyér megáldását jelképezi.

augusztus 20-án Kenyéráldás Kecskeméten
Kenyéráldást tartanak Kecskeméten augusztus 20-án
Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

Kecskeméten kenyéráldással és hagyományőrzéssel emlékeznek

Szerdán 18 órakor Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei Szervezete közös megemlékezést és kenyéráldást szervez a Szent István szobornál. Ünnepi beszédet mond Ignácz Bence, a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatója. A Magyarok Kenyere programot Somodi Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei alelnöke és a Kecskeméti Hírös Gazdakör elnöke ismerteti.

Az új kenyér megáldásában a történelmi egyházak képviselői vesznek részt: 

  • dr. Finta József érseki helynök, 
  • Kuti József református elnöklelkész, 
  • Hajduch-Szmola Patrik evangélikus lelkész 
  • és Feczák László görögkatolikus lelkész. 

A megemlékezést koszorúzás követi a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület közreműködésével. Az ünnepi műsorban fellép Kállai Erzsébet énekművész.

A program már 17 órakor kezdetét veszi a Hírös Agóra Kulturális Központ szervezésében, a főtéren felállított nagyszínpadon. A Kecskemét Táncegyüttes Őseink nyomán című előadásával tiszteleg Szent István király intelmei előtt, amelyeket Imre herceghez intézett: „A fiak kövessék az elődöket.”

Baja méltó módon ünnepli Szent István napját 

Baján gazdag programmal készülnek az államalapítás ünnepére. A rendezvények több helyszínen zajlanak, vallási, kulturális és szórakoztató elemekkel színesítve a napot. A megemlékezések sora 10 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a Bajánszentistváni Szent István Plébániatemplomban. Ezt követően 11 órától ünnepi műsor várja a közönséget a Szent István téren: a Bajai Szentistváni Általános Iskola diákjai és a Kece Énekegyüttes közös előadása után kenyérszentelés és koszorúzás zárja az ünnepséget.

Délután 15 órától családi piknik várja a látogatókat a Petőfi-szigeti játszótérnél. A gyerekeket kézműves foglalkozások és interaktív műsorok szórakoztatják, a napot 19.30-kor a Kaláka PPZ koncertje zárja.

Augusztus 20-án Kiskunhalason is több helyszínen ünnepelnek

Kiskunhalason a rendezvények több helyszínen zajlanak, hagyományőrző és kulturális elemekkel gazdagítva a megemlékezést. A nap 10 órakor zászlófelvonással kezdődik az Országzászló emlékműnél, ahol a Kiskunhalasi Lovasbandérium és a Halas Concert Band működik közre.

Ezt követően a Végh-kúriánál folytatódik a program: 10:30-kor Lakos Zsuzsanna népdalénekes nyitja meg az eseményt, 10:40-től ökumenikus kenyérszentelés és áldás zajlik, majd a Halas Táncegyüttes lép színpadra. A rendezvényhez népművészeti kiállítás is kapcsolódik, amely a helyi hagyományokat és kézműves kultúrát mutatja be.

Helvécián az időseket is köszöntik

Kisebb településeken is méltó módon megemlékeznek az államalapításról. A helvéciai önkormányzat 11 órától a Petőfi Sándor Művelődési Ház melletti csarnokban ünnepel. A megemlékezés a hagyományok jegyében az idősek napjával, és az egykori Helvéciai Állami Gazdaság régi dolgozóinak köszöntésével egybekötött rendezvény. Az ünnepi köszöntőt a helyi kitüntetések átadása követi. Az új kenyér megáldását Faragóné Bencsik Dóra református lelkész és Kiss Vilmos katolikus plébános végzi. A kulturális műsorban fellép a Kenderkóc néptánccsoport, majd 12 órától ebéddel vendégelik meg a résztvevőket. Délután 13 órától a Helvéciai Momentum színjátszó egyesület operettműsora szórakoztatja a közönséget, Domokos Alexandra, Szinéczi Lupa Ingrid, Domokos Ádám és Mestyán Mihály előadásában.

Ballószögön a jubiláló házaspárokat is köszöntik

A ballószögi önkormányzat a Szent István Ünnep eseményt 9 órától tartja meg a Ballószögi Nyúl Zoltán Sportcentrumban. Kilenc órakor a helyszínen ünnepi, tábori misét celebrál Hirling Attila plébános. Ezt követően a 10 órakor kezdődő ünnepi műsorban beszédet mond dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés alelnöke és Somogyi Lajos polgármester. Idén is több művészeti csoport lép fel: 

  • Ballószögi Hagyományőrző Népdalkör, 
  • Ballószögi Kincsecskék, 
  • Garai Ifjúsági Tánccsoport. 

Felköszöntjük a település jubiláló házaspárjait. Az ünnepi kenyeret megáldják, megszentelik az egyházi méltóságok. 

Városföld először ünnepel

A helyi önkormányzat új hagyományt teremtve idén először közösségi szinten is megünnepli I. Szent István királyt és az államalapítást. A megemlékezés 16 órakor kezdődik ünnepi szentmisével a Városföld Munkás Szent József templomban. 17 órakor az ünnepség a Városföldi Közösségi Térnél folytatódik, ökumenikus kenyérszenteléssel, szeretetvendégséggel, új kenyér osztással. Az ünnepi műsorban közreműködik Balogh Attila református lelkész, Kecskeméti Római Katolikus Főplébánia lelkipásztora, a Városföldi Amatőr színjátszókör, a Városföldi Napsugár Nyugdíjas Klub Dalosköre. Verset mond Hajagos Dezső.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu