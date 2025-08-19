2 órája
Családi piknik, jubiláló házasok köszöntése – így ünnepel augusztus 20-án Bács-Kiskun
Államalapítás és Szent István ünnepe Bács-Kiskun vármegye számos településén kiemelt rendezvény. Íme néhány programajánlat augusztus 20-ra.
Augusztus 20-án Magyarországon három dolgot ünneplünk. Egyrészt az államalapítást, amikor Szent István király megalapította a keresztény magyar államot. Másrészt Szent István király napját, aki az ország első uralkodója és szentként tisztelt államalapító. Harmadsorban az új kenyér ünnepét, amely a betakarítás végét és az új termésből sütött kenyér megáldását jelképezi.
Kecskeméten kenyéráldással és hagyományőrzéssel emlékeznek
Szerdán 18 órakor Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei Szervezete közös megemlékezést és kenyéráldást szervez a Szent István szobornál. Ünnepi beszédet mond Ignácz Bence, a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatója. A Magyarok Kenyere programot Somodi Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei alelnöke és a Kecskeméti Hírös Gazdakör elnöke ismerteti.
Az új kenyér megáldásában a történelmi egyházak képviselői vesznek részt:
- dr. Finta József érseki helynök,
- Kuti József református elnöklelkész,
- Hajduch-Szmola Patrik evangélikus lelkész
- és Feczák László görögkatolikus lelkész.
A megemlékezést koszorúzás követi a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület közreműködésével. Az ünnepi műsorban fellép Kállai Erzsébet énekművész.
A program már 17 órakor kezdetét veszi a Hírös Agóra Kulturális Központ szervezésében, a főtéren felállított nagyszínpadon. A Kecskemét Táncegyüttes Őseink nyomán című előadásával tiszteleg Szent István király intelmei előtt, amelyeket Imre herceghez intézett: „A fiak kövessék az elődöket.”
Baja méltó módon ünnepli Szent István napját
Baján gazdag programmal készülnek az államalapítás ünnepére. A rendezvények több helyszínen zajlanak, vallási, kulturális és szórakoztató elemekkel színesítve a napot. A megemlékezések sora 10 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a Bajánszentistváni Szent István Plébániatemplomban. Ezt követően 11 órától ünnepi műsor várja a közönséget a Szent István téren: a Bajai Szentistváni Általános Iskola diákjai és a Kece Énekegyüttes közös előadása után kenyérszentelés és koszorúzás zárja az ünnepséget.
Délután 15 órától családi piknik várja a látogatókat a Petőfi-szigeti játszótérnél. A gyerekeket kézműves foglalkozások és interaktív műsorok szórakoztatják, a napot 19.30-kor a Kaláka PPZ koncertje zárja.
Augusztus 20-án Kiskunhalason is több helyszínen ünnepelnek
Kiskunhalason a rendezvények több helyszínen zajlanak, hagyományőrző és kulturális elemekkel gazdagítva a megemlékezést. A nap 10 órakor zászlófelvonással kezdődik az Országzászló emlékműnél, ahol a Kiskunhalasi Lovasbandérium és a Halas Concert Band működik közre.
Ezt követően a Végh-kúriánál folytatódik a program: 10:30-kor Lakos Zsuzsanna népdalénekes nyitja meg az eseményt, 10:40-től ökumenikus kenyérszentelés és áldás zajlik, majd a Halas Táncegyüttes lép színpadra. A rendezvényhez népművészeti kiállítás is kapcsolódik, amely a helyi hagyományokat és kézműves kultúrát mutatja be.
Helvécián az időseket is köszöntik
Kisebb településeken is méltó módon megemlékeznek az államalapításról. A helvéciai önkormányzat 11 órától a Petőfi Sándor Művelődési Ház melletti csarnokban ünnepel. A megemlékezés a hagyományok jegyében az idősek napjával, és az egykori Helvéciai Állami Gazdaság régi dolgozóinak köszöntésével egybekötött rendezvény. Az ünnepi köszöntőt a helyi kitüntetések átadása követi. Az új kenyér megáldását Faragóné Bencsik Dóra református lelkész és Kiss Vilmos katolikus plébános végzi. A kulturális műsorban fellép a Kenderkóc néptánccsoport, majd 12 órától ebéddel vendégelik meg a résztvevőket. Délután 13 órától a Helvéciai Momentum színjátszó egyesület operettműsora szórakoztatja a közönséget, Domokos Alexandra, Szinéczi Lupa Ingrid, Domokos Ádám és Mestyán Mihály előadásában.
Ballószögön a jubiláló házaspárokat is köszöntik
A ballószögi önkormányzat a Szent István Ünnep eseményt 9 órától tartja meg a Ballószögi Nyúl Zoltán Sportcentrumban. Kilenc órakor a helyszínen ünnepi, tábori misét celebrál Hirling Attila plébános. Ezt követően a 10 órakor kezdődő ünnepi műsorban beszédet mond dr. Mák Kornél, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés alelnöke és Somogyi Lajos polgármester. Idén is több művészeti csoport lép fel:
- Ballószögi Hagyományőrző Népdalkör,
- Ballószögi Kincsecskék,
- Garai Ifjúsági Tánccsoport.
Felköszöntjük a település jubiláló házaspárjait. Az ünnepi kenyeret megáldják, megszentelik az egyházi méltóságok.
Városföld először ünnepel
A helyi önkormányzat új hagyományt teremtve idén először közösségi szinten is megünnepli I. Szent István királyt és az államalapítást. A megemlékezés 16 órakor kezdődik ünnepi szentmisével a Városföld Munkás Szent József templomban. 17 órakor az ünnepség a Városföldi Közösségi Térnél folytatódik, ökumenikus kenyérszenteléssel, szeretetvendégséggel, új kenyér osztással. Az ünnepi műsorban közreműködik Balogh Attila református lelkész, Kecskeméti Római Katolikus Főplébánia lelkipásztora, a Városföldi Amatőr színjátszókör, a Városföldi Napsugár Nyugdíjas Klub Dalosköre. Verset mond Hajagos Dezső.
