Családi piknik, jubiláló házasok köszöntése – így ünnepel augusztus 20-án Bács-Kiskun

Augusztus 20-án Magyarországon három dolgot ünneplünk. Egyrészt az államalapítást, amikor Szent István király megalapította a keresztény magyar államot. Másrészt Szent István király napját, aki az ország első uralkodója és szentként tisztelt államalapító. Harmadsorban az új kenyér ünnepét, amely a betakarítás végét és az új termésből sütött kenyér megáldását jelképezi.

Kenyéráldást tartanak Kecskeméten augusztus 20-án

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

Kecskeméten kenyéráldással és hagyományőrzéssel emlékeznek

Szerdán 18 órakor Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei Szervezete közös megemlékezést és kenyéráldást szervez a Szent István szobornál. Ünnepi beszédet mond Ignácz Bence, a Kecskeméti Szakképzési Centrum főigazgatója. A Magyarok Kenyere programot Somodi Ferenc, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Bács-Kiskun Vármegyei alelnöke és a Kecskeméti Hírös Gazdakör elnöke ismerteti.

Az új kenyér megáldásában a történelmi egyházak képviselői vesznek részt:

dr. Finta József érseki helynök,

Kuti József református elnöklelkész,

Hajduch-Szmola Patrik evangélikus lelkész

és Feczák László görögkatolikus lelkész.

A megemlékezést koszorúzás követi a Kiskun Huszár és Honvéd Hagyományőr Egyesület közreműködésével. Az ünnepi műsorban fellép Kállai Erzsébet énekművész.

A program már 17 órakor kezdetét veszi a Hírös Agóra Kulturális Központ szervezésében, a főtéren felállított nagyszínpadon. A Kecskemét Táncegyüttes Őseink nyomán című előadásával tiszteleg Szent István király intelmei előtt, amelyeket Imre herceghez intézett: „A fiak kövessék az elődöket.”

Baja méltó módon ünnepli Szent István napját

Baján gazdag programmal készülnek az államalapítás ünnepére. A rendezvények több helyszínen zajlanak, vallási, kulturális és szórakoztató elemekkel színesítve a napot. A megemlékezések sora 10 órakor ünnepi szentmisével kezdődik a Bajánszentistváni Szent István Plébániatemplomban. Ezt követően 11 órától ünnepi műsor várja a közönséget a Szent István téren: a Bajai Szentistváni Általános Iskola diákjai és a Kece Énekegyüttes közös előadása után kenyérszentelés és koszorúzás zárja az ünnepséget.