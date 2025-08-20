Képeken és videón mutatjuk a lélegzetelállító légi parádét

Az államalapítás ünnepének reggelén, a Kossuth téri tisztavatás után az égre szegeződtek a tekintetek: a Magyar Honvédség méltóságteljes és látványos légi parádét tartott Budapest szívében augusztus 20. alkalmából. A Duna feletti összehangolt repülések ízelítőt adtak a magyar légierő képességeiből a közönségnek – írja a honvedelem.hu.

A Magyar Honvédség méltóságteljes és látványos légi parádét tartott Budapesten augusztus 20-án

Fotó: honvedelem.hu

Látványos légi bemutató augusztus 20-án

A légi bemutató kezdetén az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár Gripenjei nemzeti színű füsttel szelték át az eget. Hármas kötelékük többször is visszatért különböző formációkban. Az Országház feletti égbolton a Magyar Honvédség JAS 39 típusú vadászgépekkel mutatta meg, hogy hazánk légterének biztosítása mellett korábban Horvátország, Szlovákia, Szlovénia, valamint a balti légtérrendészeti misszió vezető nemzeteként Észtország, Lettország és Litvánia légtérrendészeti feladatait is ellátta.