1 órája
Képeken és videón mutatjuk a lélegzetelállító légi parádét
Az államalapítás ünnepén országszerte a legtöbb településen színes programok várták a lakosságot, az egyik leglátványosabb esemény minden bizonnyal a fővárosban kapott helyet. Az augusztus 20-i légi parádé egész biztos mindenkinek emlékezetes marad.
Az államalapítás ünnepének reggelén, a Kossuth téri tisztavatás után az égre szegeződtek a tekintetek: a Magyar Honvédség méltóságteljes és látványos légi parádét tartott Budapest szívében augusztus 20. alkalmából. A Duna feletti összehangolt repülések ízelítőt adtak a magyar légierő képességeiből a közönségnek – írja a honvedelem.hu.
Látványos légi bemutató augusztus 20-án
A légi bemutató kezdetén az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár Gripenjei nemzeti színű füsttel szelték át az eget. Hármas kötelékük többször is visszatért különböző formációkban. Az Országház feletti égbolton a Magyar Honvédség JAS 39 típusú vadászgépekkel mutatta meg, hogy hazánk légterének biztosítása mellett korábban Horvátország, Szlovákia, Szlovénia, valamint a balti légtérrendészeti misszió vezető nemzeteként Észtország, Lettország és Litvánia légtérrendészeti feladatait is ellátta.
Légi parádé a Duna felettFotók: honvedelem.hu
A Gripeneket és a kecses L-39NG sugárhajtóműves kiképző és könnyű harci repülőgépeket a Magyar Honvédség szállító repülőgépei követték, köztük a Falcon 7X, az Airbus A319, valamint az egyik legújabb büszkeség, a KC-390 Millenium többfunkciós katonai szállítógép.
A Zlin 143/242 kiképző és futárgép átrepülése után a merevszárnyúakat az MH Kiss József 86. Helikopterdandár vegyes kötelékei váltották fel, a forgószárnyasok látványos „táncokat” jártak a Duna felett. Kiemelkedő látványt nyújtott az a hat H145M helikopter, amelyek felderítő, szállító és tűztámogató felszerelésben mutatták meg sokoldalúságukat. A klasszikus Mi-17 és Mi-24 helikopterek áthúzása után megérkeztek a H225M közepes szállítóhelikopterek is.