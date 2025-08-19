Gripenek varázsolják nemzeti színűre az eget a Duna felett

Az államalapítás ünnepén országszerte a legtöbb településen színes programok várják a lakosságot, az egyik leglátványosabb esemény minden bizonnyal a fővárosban kap helyet, sőt, egész pontosan az égen. Az augusztus 20-ra beharangozott légi parádé biztosan kicsiknek és nagyoknak is emlékezetes lesz.

Látványos légi parádé várja az érdeklődőket augusztus 20-án Budapesten

Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

Augusztus 20-án reggel érdemes lesz az égre nézni

A főpróbát kedd délután tartották, a hagyományos katonai légi parádé hivatalosan azonban szerdán 9 órától veszi kezdetét. Aki kicsivel hamarabb érkezik, 8 órától megtekintheti ezt megelőzően Magyarország lobogójának felvonását és a tisztavatást a Kossuth téren. Három Gripen az ország színeibe öltözteti majd az eget füstcsíkjával, nem érdemes kihagyni. A légi bemutató a Duna felett, a Lánchíd és a Margit híd közötti szakaszon kap helyet, a pesti és budai rakpartokról így mindenkinek rálátása nyílik. Egyéni bemutatók is lesznek, ezeket a Parlament előtt érdemes majd figyelni.

A légi parádé pontos programját és a résztvevő gépeket előre nem hozták nyilvánosságra, így biztosan meglepetés marad minden résztvevőnek. Azt azonban az előző évek alapján sejteni lehet, hogy a szolnoki MH Kiss József 86. Helikopterdandár legmodernebb helikopterei, valamint a Magyar Honvédség Zlin-143 és 242L típusú kiképző repülőgépei is feltűnnek majd az égen.