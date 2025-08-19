Ezeken a településeken lesz tűzijáték augusztus 20-án Bács-Kiskunban

Egyre elterjedtebb, hogy azzal a hírrel találkozunk, hogy a városok lefújták a tűzijátékot. Elsősorban környezeti és gazdasági okai vannak a lemondott augusztus 20-i tűzijátékoknak – a budapesti tűzijáték több mint három milliárd forintba fog kerülni –, Bács-Kiskun vármegyében viszont nem maradunk légi show nélkül, ez elengedhetetlen eleme lesz több település augusztus 20-i ünnepi programjának.

Augusztus 20-i tűzijátékkal várnak több Bács-Kiskun vármegyei településen

Fotó: Illusztráció/MW-archív

Ezeken a településeken biztosan lesz augusztus 20-i tűzijáték

Bács-Kiskun Facebook oldalán megtaláltuk több település augusztus 20-ra tervezett ünnepi programját.

Tiszakécske nagyszabású programokkal készül – méghozzá tűzijátékkal együtt. A Tisza-Parti Szabadidőközpontban 18 órától Tóth Vera koncertje várja az érdeklődőket, majd 20 óra 30 perctől a Blahalouisiana együttes fog zenélni. A tűzijáték 22 órakor lesz, viszont a szervezők már kora délutántól várják az érdeklődőket többek között bábelőadásokkal és néptánccsoportok fellépéseivel.

A tompaiak is megcsodálhatják majd, milyen egy kisebb település augusztus 20-i tűzijátéka. A Tompai Napok keretein belül 18 órától az Irigy Hónaljmirigy fogja szórakoztatni az egybegyűlteket, 19 óra 30 perctől Lotfi Begi fog zenélni, majd este fél 10-től jön a tűzijáték. Ezt éjszakáig tartó utcabál fogja követni, de a családokat a nap folyamán vásárok, kiállítások és gyerekjátékok – ugrálóvár – is várni fogják.

A kiskunhalasi járásban található Zsana községben is kitettek magukért a programszervezők. A Zsanai Falunap ünnepi műsorral fog kezdődni 15 órától. Fellépnek majd a helyi tehetségek, lesz kutyás interaktív bemutató, illetve Fedák Sári színházi operett műsorát is megtekinthetik a helyiek. 18 órától éles váltással Kis Grofó lesz a sztárvendég, utána 19 órától Sambrasil tánc show lesz, majd 21 órától a Szandi Rock Band ad koncertet. Itt is megtartják a tűzijátékot, amely 22 óra 40 perctől veszi kezdetét.

Lesz tűzijáték, csak nem augusztus 20-án

Lajosmizsén augusztus 20-án veszi kezdetét a XXXII. Lajosmizsei Napok programsorozat. Szerdán a kenyéráldás és az ünnepi mise lesz majd főszerepben, hogy aztán a programok inkább pénteken és szombaton robbanjanak be igazán.