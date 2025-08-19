1 órája
Tűzijáték lefújva – ilyen programokkal ünnepel Bács-Kiskun augusztus 20-án
Szerdán lesz Magyarország nemzeti ünnepe, amely az államalapításról és a kenyérszentelésről szól. Illetve az augusztus 20-i tűzijátékról, viszont ezt egyre több település inkább lefújja. Mutatjuk a főbb Bács-Kiskun vármegyei települések ünnepi programjait.
Augusztus 20-án van az egyik legfontosabb ünnepünk. A Covid időszakban viszont megváltoztak szokásaink és az ünnephez való hozzáállásunk. Akkoriban ugyanis nagyon sokan lobbiztak amellett, hogy ne rendezzenek augusztus 20-i tűzijátékot.
Ennek megfelelően nagyon sok városban lefújták a tűzijátékot, így például Kecskeméten is. Ez idén sem lesz másképp.
Nem lesz augusztus 20-i tűzijáték
A tűzijáték ellen gazdasági és környezeti okok szólnak, valamint a kutyás családok is örülnek, ha kis kedvenceikre csak szilveszterkor kell különös figyelmet fordítani emiatt. Bács-Kiskun vármegyében viszont több településen is megtartják az augusztus 20-i tűzijátékot. Tiszakécskén, Tompán, Zsanán és Lajosmizsén is lesz légi fényjáték – igaz, utóbbi településen majd szombaton.
Kecskemét viszont – sokak örömére – nem állt be a sorba, itt nem lesz tűzijáték, se a korábbi években előforduló fényshow vagy a 2021-ben látható lézershow, cserébe a Hírös Hét Fesztivál több napon keresztül szórakoztatja majd a helyieket. Az államalapítás ünnepének estéjét például a fiatalok körébe egyik legfelkapottabb zenekarral, a Valmarral ünnepelhetjük a megyeszékhelyen.
Kenyéráldás és szentmise
A Bács-Kiskun Facebook-oldalán látható információk alapján összeszedtük azokat a településeket, ahol rendeznek augusztus 20-i ünnepséget, viszont tűzijátékot nem.
Gátéron például már 8 órakor szentmisével fog indulni a nap, majd a II. világháborús emlékműnél koszorúzásra kerül sor, 9 órakor pedig községi ünnepség lesz a Faluházban.
Kecelen kicsit később, 9 órakor kezdődik majd az ünnepi szentmise és kenyéráldás a Szentháromság templomban, majd 10 órakor koszorúzás és közös imádság lesz a múzeum előtti Szent István szobornál.
Kiskunhalason 10 órakor zászlófelvonás lesz az Országzászló emlékműnél, fél órával később a Végh-Kúriában Lakos Zsuzsanna népdalénekes nyitja meg a programokat, majd utána kerül sor az ökumenikus kenyérszentelésre és áldásra. 11 óra után kicsivel a Halas Táncegyüttes műsora következik, mindeközben Népművészeti kiállítás lesz megtekinthető.
Kalocsán reggel fél kilenctől városi kitüntető díjakat adnak át a Városházán, majd 10 órakor lesz a szentmise és 11 órakor a koszorúzással egybekötött kenyéráldás. Az új kenyeret Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméti érsek és metropolita fogja megáldani.
Ballószögön is lesz ünnepi mise 9-től a Sportcentrumban, majd ünnepi műsor is, amely során többek között a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés alelnöke, dr. Mák Kornél fog beszédet mondani. Ezután lesz a kenyérszentelés.
