Tűzijáték lefújva – ilyen programokkal ünnepel Bács-Kiskun augusztus 20-án

Augusztus 20-án van az egyik legfontosabb ünnepünk. A Covid időszakban viszont megváltoztak szokásaink és az ünnephez való hozzáállásunk. Akkoriban ugyanis nagyon sokan lobbiztak amellett, hogy ne rendezzenek augusztus 20-i tűzijátékot.

Nem mindenhol lesz augusztus 20-i tűzijáték Bács-Kiskunban

Fotó: Illusztráció/MW-archív

Ennek megfelelően nagyon sok városban lefújták a tűzijátékot, így például Kecskeméten is. Ez idén sem lesz másképp.

Nem lesz augusztus 20-i tűzijáték

A tűzijáték ellen gazdasági és környezeti okok szólnak, valamint a kutyás családok is örülnek, ha kis kedvenceikre csak szilveszterkor kell különös figyelmet fordítani emiatt. Bács-Kiskun vármegyében viszont több településen is megtartják az augusztus 20-i tűzijátékot. Tiszakécskén, Tompán, Zsanán és Lajosmizsén is lesz légi fényjáték – igaz, utóbbi településen majd szombaton.

Kecskemét viszont – sokak örömére – nem állt be a sorba, itt nem lesz tűzijáték, se a korábbi években előforduló fényshow vagy a 2021-ben látható lézershow, cserébe a Hírös Hét Fesztivál több napon keresztül szórakoztatja majd a helyieket. Az államalapítás ünnepének estéjét például a fiatalok körébe egyik legfelkapottabb zenekarral, a Valmarral ünnepelhetjük a megyeszékhelyen.

Kenyéráldás és szentmise

A Bács-Kiskun Facebook-oldalán látható információk alapján összeszedtük azokat a településeket, ahol rendeznek augusztus 20-i ünnepséget, viszont tűzijátékot nem.

Gátéron például már 8 órakor szentmisével fog indulni a nap, majd a II. világháborús emlékműnél koszorúzásra kerül sor, 9 órakor pedig községi ünnepség lesz a Faluházban.

Kecelen kicsit később, 9 órakor kezdődik majd az ünnepi szentmise és kenyéráldás a Szentháromság templomban, majd 10 órakor koszorúzás és közös imádság lesz a múzeum előtti Szent István szobornál.

Kiskunhalason 10 órakor zászlófelvonás lesz az Országzászló emlékműnél, fél órával később a Végh-Kúriában Lakos Zsuzsanna népdalénekes nyitja meg a programokat, majd utána kerül sor az ökumenikus kenyérszentelésre és áldásra. 11 óra után kicsivel a Halas Táncegyüttes műsora következik, mindeközben Népművészeti kiállítás lesz megtekinthető.