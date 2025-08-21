augusztus 21., csütörtök

Légi parádé

57 perce

Így ünnepeltek augusztus 20-án a hazánktól távol szolgálatot teljesítő magyar pilóták – videó

Címkék#ünnep#vadászgépek#Litvánia#Gripen#Magyar Honvédség

A magyar Honvédség is méltó módon ünnepelte meg a magyar államalapítást. Az augusztus 20-i légi parádé nagyszerűen sikerült, de nemcsak hazánkban, hanem a Litvániában állomásozó Gripenek is megemlékeztek nemzeti ünnepünkről.

Vizi Zalán

Fantasztikus showműsort mutatott be a Magyar Honvédség szerdán a fővárosban a Duna felett. Az augusztus 20-i légi parádé sokáig emlékezetes marad.

 

Az augusztus 20-i légi parádé a Litvániában évő Gripenek is csatlakoztak
Az augusztus 20-i légi parádéhoz csatlakozva Litvániában is ünnepeltek a Gripenek
Fotó: Bús Csaba / Illusztráció

Az augusztus 20-i légi parádé résztvevői

Ahogyan arról már beszámoltunk, szerda délelőtt először a kecskeméti katonai repülőgép Gripenjei, majd kecses L-39NG sugárhajtóműves kiképző és könnyű harci repülőgépek köszöntötték az égbolton az ünneplő magyarokat. Ezután a Magyar Honvédség szállító repülőgépei következtek, köztük a Falcon 7X, az Airbus A319, valamint az egyik legújabb büszkeség, a KC-390 Millenium többfunkciós katonai szállítógép.

A Zlin 143/242 kiképző és futárgép átrepülése után a merevszárnyúakat az MH Kiss József 86. Helikopterdandár vegyes kötelékei váltották fel, a forgószárnyasok látványos „táncokat” jártak a Duna felett. Kiemelkedő látványt nyújtott az a hat H145M helikopter, amelyek felderítő, szállító és tűztámogató felszerelésben mutatták meg sokoldalúságukat. A klasszikus Mi-17 és Mi-24 helikopterek áthúzása után megérkeztek a H225M közepes szállítóhelikopterek is.

A balti államok légtérvédelméért felelő Gripenek sem feledkeztek meg augusztus 20-ról

Mint ismert, augusztustól négy hónapon keresztül a Magyar Honvédség látja el – spanyolok közreműködésével – a balti államok légtérvédelmét. Erre azért van szükség, mert Litvániának, Észtországnak és Lettországnak nincsenek vadászgépei, ezért a NATO tagállamok négyhónapos váltásban hajtják végre a védelmet.

Magyarország idén negyedik alkalommal vesz részt a balti misszióban, és már éles bevetésük is volt. A szerdai nap viszont nem csak a készenlétről, hanem kicsit az ünnepről is szólt a távolban szolgálatot teljesítő magyar katonák számára. Ahogyan azt a kecskeméti MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár Facebook posztjában láthatjuk, augusztus 20. alkalmából három Gripen díszelgő áthúzással ünnepelt a litvániai Siauliai repülőbázis felett.

 

