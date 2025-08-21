augusztus 21., csütörtök

Ünnepség

46 perce

Kitüntetések és ünnepi beszéd Tiszakécskén: így ünnepelt a lakosság augusztus 20-án – fotók

Címkék#augusztus 20#ünnep#díj

Tiszakécskén idén is a Millenniumi Emlékpark adott otthont az államalapítás ünnepének, az új kenyér megszentelésének és a kitüntető díjak átadásának. Az augusztus 20-i rendezvényen Tóth János polgármester a múlt tiszteletének és az összefogás erejének fontosságát hangsúlyozta ünnepi beszédében.

Szentirmay Tamás

A hagyományoknak megfelelően az államalapítás ünnepét, az új kenyér megáldását és megszentelését, valamint a kitüntető díjak átadását a Millenniumi Emlékparkban tartották Tiszakécskén. Az augusztus 20-i ünnepi beszédet Tóth János polgármester mondta.

a tiszakécskei díjazottak csoportja augusztus 20-án
Ők kaptak díjat augusztus 20-án Tiszakécskén
Fotó: Szentirmay Tamás

„Nemzeti ünnepünk ma is kiemelten fontos számunkra, hiszen emlékeztet Magyarország történelmi múltjára, őseink emberfeletti küzdelmére, amivel megőrizték számunkra ezt a földet, ahol ma is élhetünk. Emlékeztet minket a múltra, aminek ismerete és tisztelet nélkül nincs jelen és jövő sem” – mondta ünnepi beszédében Tóth János. 

A településvezető hozzátette, hogy hisz abban, hogy az egyenes, őszinte beszéd, a személyes, közvetlen kommunikáció mindig célravezető. Nem azt kell szem előtt tartani, hogy mivel árthatunk a másiknak, hanem azt, hogy együtt, összefogással nagy dolgokra lehetünk képesek itt a Kárpát-medencében, és szűkebb pátriánkban Tiszakécskén is. Az államalapítással Szent István király elindította a magyarságot egy úton, de rajtunk is múlik, hogy mit hagyunk belőle örökül. Együtt hazafias szellemben mindig is előre haladhatunk – hangsúlyozta a polgármester.

Az új kenyeret Bobek Tamás katolikus plébános, valamint Máté Csaba Sándor református lelkész szentelte, illetve áldotta meg.

Augusztus 20-ai ünnepség Tiszakécskén

Fotók: Szentirmay Tamás

Kitüntetések az augusztus 20-i ünnepségen

Az ünnepség alkalmával elismeréseket és kitüntetéseket adott át Tóth János

  • Tiszakécske Díszpolgára Díjat kapott Tóth Dezső,
  • Közszolgálati Díjat Gombosné dr. Lipka Klaudia, 
  • Közoktatási Díjat Kallóné Mezei Szilvia, 
  • Közművelődési Díjat Pappné Miskó Anita Erzsébet, 
  • Sportdíjat Kovács Károly, 
  • Egészségügyi és Szociális Díjat Stinnerné Dakó Ildikó, 
  • Tiszakécske Városért Díjat dr. Dósa Béla vehetett át.
  • Kimagasló Teljesítményért Díjat kapott: Eszes Ágnes, Szabó Berta, Fazekas István, Petrezselyemné Sipos Éva. 
  • Tárgyjutalomban részesült: Gyulainé Juhász Tímea rendőr főhadnagy, Lázár Csaba rendőr alezredes, Betéri Gábor, Kerekes Tamás, Rácz Ferenc és Varga Sándor tűzoltók.

 

 

