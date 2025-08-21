2 órája
Kitüntetések és ünnepi beszéd Tiszakécskén: így ünnepelt a lakosság augusztus 20-án – fotók
Tiszakécskén idén is a Millenniumi Emlékpark adott otthont az államalapítás ünnepének, az új kenyér megszentelésének és a kitüntető díjak átadásának. Az augusztus 20-i rendezvényen Tóth János polgármester a múlt tiszteletének és az összefogás erejének fontosságát hangsúlyozta ünnepi beszédében.
A hagyományoknak megfelelően az államalapítás ünnepét, az új kenyér megáldását és megszentelését, valamint a kitüntető díjak átadását a Millenniumi Emlékparkban tartották Tiszakécskén. Az augusztus 20-i ünnepi beszédet Tóth János polgármester mondta.
„Nemzeti ünnepünk ma is kiemelten fontos számunkra, hiszen emlékeztet Magyarország történelmi múltjára, őseink emberfeletti küzdelmére, amivel megőrizték számunkra ezt a földet, ahol ma is élhetünk. Emlékeztet minket a múltra, aminek ismerete és tisztelet nélkül nincs jelen és jövő sem” – mondta ünnepi beszédében Tóth János.
A településvezető hozzátette, hogy hisz abban, hogy az egyenes, őszinte beszéd, a személyes, közvetlen kommunikáció mindig célravezető. Nem azt kell szem előtt tartani, hogy mivel árthatunk a másiknak, hanem azt, hogy együtt, összefogással nagy dolgokra lehetünk képesek itt a Kárpát-medencében, és szűkebb pátriánkban Tiszakécskén is. Az államalapítással Szent István király elindította a magyarságot egy úton, de rajtunk is múlik, hogy mit hagyunk belőle örökül. Együtt hazafias szellemben mindig is előre haladhatunk – hangsúlyozta a polgármester.
Az új kenyeret Bobek Tamás katolikus plébános, valamint Máté Csaba Sándor református lelkész szentelte, illetve áldotta meg.
Augusztus 20-ai ünnepség TiszakécskénFotók: Szentirmay Tamás
Kitüntetések az augusztus 20-i ünnepségen
Az ünnepség alkalmával elismeréseket és kitüntetéseket adott át Tóth János.
- Tiszakécske Díszpolgára Díjat kapott Tóth Dezső,
- Közszolgálati Díjat Gombosné dr. Lipka Klaudia,
- Közoktatási Díjat Kallóné Mezei Szilvia,
- Közművelődési Díjat Pappné Miskó Anita Erzsébet,
- Sportdíjat Kovács Károly,
- Egészségügyi és Szociális Díjat Stinnerné Dakó Ildikó,
- Tiszakécske Városért Díjat dr. Dósa Béla vehetett át.
- Kimagasló Teljesítményért Díjat kapott: Eszes Ágnes, Szabó Berta, Fazekas István, Petrezselyemné Sipos Éva.
- Tárgyjutalomban részesült: Gyulainé Juhász Tímea rendőr főhadnagy, Lázár Csaba rendőr alezredes, Betéri Gábor, Kerekes Tamás, Rácz Ferenc és Varga Sándor tűzoltók.
Igazi sikertörténet: így hódította meg az országot Roszik Tamás, a magyar sárgadinnye királya
Mélykúti fiatalok előadásában csendült fel a magyar nemzeti rockopera – fotók, videó