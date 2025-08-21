Kitüntetések és ünnepi beszéd Tiszakécskén: így ünnepelt a lakosság augusztus 20-án – fotók

A hagyományoknak megfelelően az államalapítás ünnepét, az új kenyér megáldását és megszentelését, valamint a kitüntető díjak átadását a Millenniumi Emlékparkban tartották Tiszakécskén. Az augusztus 20-i ünnepi beszédet Tóth János polgármester mondta.

Ők kaptak díjat augusztus 20-án Tiszakécskén

Fotó: Szentirmay Tamás

„Nemzeti ünnepünk ma is kiemelten fontos számunkra, hiszen emlékeztet Magyarország történelmi múltjára, őseink emberfeletti küzdelmére, amivel megőrizték számunkra ezt a földet, ahol ma is élhetünk. Emlékeztet minket a múltra, aminek ismerete és tisztelet nélkül nincs jelen és jövő sem” – mondta ünnepi beszédében Tóth János.

A településvezető hozzátette, hogy hisz abban, hogy az egyenes, őszinte beszéd, a személyes, közvetlen kommunikáció mindig célravezető. Nem azt kell szem előtt tartani, hogy mivel árthatunk a másiknak, hanem azt, hogy együtt, összefogással nagy dolgokra lehetünk képesek itt a Kárpát-medencében, és szűkebb pátriánkban Tiszakécskén is. Az államalapítással Szent István király elindította a magyarságot egy úton, de rajtunk is múlik, hogy mit hagyunk belőle örökül. Együtt hazafias szellemben mindig is előre haladhatunk – hangsúlyozta a polgármester.

Az új kenyeret Bobek Tamás katolikus plébános, valamint Máté Csaba Sándor református lelkész szentelte, illetve áldotta meg.