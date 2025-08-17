Kenyéráldás, szentmise és kitüntetések – így ünnepli augusztus 20-át Kalocsa

A magyar államalapítás ünnepén, augusztus 20-án, Kalocsa hagyományosan az év egyik legkiemelkedőbb rendezvényével tiszteleg Szent István király és a nemzeti összetartozás előtt. A rendezvénysorozatot a városháza dísztermében megrendezett ünnepi testületi ülés nyitja meg reggel 8:30-kor, ahol a Kalocsa Kamarakórus közreműködésével adják át a frissen megválasztott képviselő-testület által odaítélt városi kitüntető díjakat.

Idén is dr. Bábel Balázs érsek áldja meg a kenyeret augusztus 20-án Kalocsán

Fotó: Zsiga Ferenc / Archív-felvétel

Ünnepi szentmise a Főszékesegyházban

Ezt követően, 10 órakor ünnepi szentmise kezdődik a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban, melyet dr. Bábel Balázs érsek, metropolita celebrál. A hagyományos kenyéráldásra és kenyérszentelésre a Szentháromság téren, 11 órakor kerül sor a Szent István szobornál, ahol Kákonyi István, a városi önkormányzat egyházügyi tanácsnoka mond ünnepi beszédet.

A megáldott, új búzából készült városi kenyeret dr. Bábel Balázs érsek áldja meg, majd a város vezetőivel közösen megszegi, és kóstolásra kínálják az ünneplőknek.

Koszorúzás és kulturális műsorok zárják az augusztus 20-ai ünnepséget

A Városi Önkormányzat és a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ (KIKK) által szervezett eseményen pártok, egyesületek és civil szervezetek képviselői helyeznek el koszorút Szent István király szobránál.

A rendezvényt színesíti a Kalocsai Thália Társulat, a Piros Rózsa Táncegyüttes és a Területvédelmi Zászlóalj díszelgő egysége is, méltó keretet adva az ünnepnek.