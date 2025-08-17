augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Programok

1 órája

Kenyéráldás, szentmise és kitüntetések – így ünnepli augusztus 20-át Kalocsa

Címkék#augusztus 20#augusztus 20-i rendezvények#programsoroló#ünnep#esemény#Szent István

Szent István ünnepe Kalocsán idén is kiemelt esemény lesz. Városi kitüntetések, ünnepi szentmise, kenyéráldás és kulturális programok várják az érdeklődőket augusztus 20-án.

Zsiga Ferenc

A magyar államalapítás ünnepén, augusztus 20-án, Kalocsa hagyományosan az év egyik legkiemelkedőbb rendezvényével tiszteleg Szent István király és a nemzeti összetartozás előtt. A rendezvénysorozatot a városháza dísztermében megrendezett ünnepi testületi ülés nyitja meg reggel 8:30-kor, ahol a Kalocsa Kamarakórus közreműködésével adják át a frissen megválasztott képviselő-testület által odaítélt városi kitüntető díjakat.

Az idei augusztus 20-ai ünnepségen idén is dr. Bábel Balázs érsek áldja meg a kenyeret Kalocsán
Idén is dr. Bábel Balázs érsek áldja meg a kenyeret augusztus 20-án Kalocsán
Fotó: Zsiga Ferenc / Archív-felvétel

Ünnepi szentmise a Főszékesegyházban

Ezt követően, 10 órakor ünnepi szentmise kezdődik a Nagyboldogasszony Főszékesegyházban, melyet dr. Bábel Balázs érsek, metropolita celebrál. A hagyományos kenyéráldásra és kenyérszentelésre a Szentháromság téren, 11 órakor kerül sor a Szent István szobornál, ahol Kákonyi István, a városi önkormányzat egyházügyi tanácsnoka mond ünnepi beszédet.

A megáldott, új búzából készült városi kenyeret dr. Bábel Balázs érsek áldja meg, majd a város vezetőivel közösen megszegi, és kóstolásra kínálják az ünneplőknek.

Koszorúzás és kulturális műsorok zárják az augusztus 20-ai ünnepséget

A Városi Önkormányzat és a Kalocsai Innovációs és Közművelődési Központ (KIKK) által szervezett eseményen pártok, egyesületek és civil szervezetek képviselői helyeznek el koszorút Szent István király szobránál.

A rendezvényt színesíti a Kalocsai Thália Társulat, a Piros Rózsa Táncegyüttes és a Területvédelmi Zászlóalj díszelgő egysége is, méltó keretet adva az ünnepnek.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu