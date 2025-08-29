augusztus 29., péntek

BeatrixErna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Komoly gondok

3 órája

Kiszáradó tavak, fuldokló halak: az aszály térdre kényszeríti a halastavakat is

Címkék#halállomány#halastó#aszály#víz

Komoly gond van a magyarországi halastavak és horgászvizek többségénél. Aszály sújtja a halastavakat, a vizek 80 százaléka érintett.

Farkas Bea

Az Agroinform sajtóközleménye szerint az idei elhúzódó aszály komoly gondot okozott a magyarországi halastavak és horgászvizek többségénél. Az országban nyilvántartott több mint 2400 halgazdálkodási vízterület mintegy 80 százalékán jelentkeztek kisebb-nagyobb problémák a vízhiány miatt, ami sok helyen a 2022-es, úgynevezett „évszázad aszályánál” is súlyosabb következményekkel járt. A csapadékhiány, a gyorsan felmelegedő sekély vizek és a tartós hőség együttesen oda vezettek, hogy a víztükrök jelentősen zsugorodtak, és a halpusztulás veszélye sok helyen fenyegető közelségbe került.

aszály sújtja a halastavakat, veszélyben a halállomány,
Az aszály a halastavakat is sújtja
Fotó: Illusztráció/MW-archív

Aszály és halpusztulás fenyegeti a magyar tavakat

Mint a közleményből kiderül, az idei aszály különböző mértékben sújtotta az egyes vízterületeket. A Dunántúlon például kevésbé volt súlyos a helyzet, mint 2022-ben, mivel ott időszakonként hullott némi csapadék. Bár az eloszlás nem volt egyenletes, ez legalább részleges vízpótlódást eredményezett.

A Tisza vízgyűjtőjén például az idei nyár is száraz volt, ám a vízügyi igazgatóságok hatékony munkájának köszönhetően több területen sikerült részben pótolni a hiányzó vízmennyiséget. Ennek ellenére számos tóban, különösen a Homokhátságon, soha nem tapasztalt mélységig süllyedt a talajvíz szintje. Itt a gravitációs vízpótlás lehetetlen, mivel sok helyen 40 méternél is magasabb szintkülönbséget kellene áthidalni, ami csak költséges vízátemeléssel volna megoldható.

A problémát súlyosbítja, hogy a sekély tavak hamarabb felmelegszenek, és a hőhullámok idején akár 30 fok fölé is emelkedhet a víz hőmérséklete. Ilyenkor a halak oxigénellátása gyorsan romlik, a víz minősége pedig jelentősen csökken. Az elmúlt hetekben több helyen előfordult, hogy naponta 2–3 centimétert is apadt a vízszint, amit az erős párolgás és a csapadékhiány együttesen okozott.

Rendkívüli vízpótlási és megelőző programok indultak

Dérer István, a Magyar Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ (MOHOSZ) főigazgatója hangsúlyozta: bár a halállomány jelentős része eddig megmenekült, az aszály és a vízhiány hosszú távon súlyos következményekkel fenyeget. A termelés hozama mérséklődhet, a horgászati lehetőségek beszűkülhetnek, ami a turizmust és a helyi közösségek gazdasági életét is kedvezőtlenül érinti. Az állomány megóvása érdekében sok helyen rendkívüli vízpótlásra volt szükség, amely jelentős anyagi terhet rótt az üzemeltetőkre.

A MOHOSZ szerint a jövőben a megelőzésre kell helyezni a hangsúlyt. A „Vizet a tájba” program keretében számos víztér esetében indult vízpótlási és vízmegtartási fejlesztés, továbbá több száz levegőztető eszköz és szivattyú beszerzése is hozzájárult, hogy a 2022-es jelentős mértékű halpusztulás ne következhessen be újra.

A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Plusz (MAHOP Plusz) pályázati forrás segítségével közfeladatellátási tevékenységei között jelentős szerepet vállal a komplex élőhelyfejlesztésében, melynek keretében vízmegtartási és -pótlási műszaki fejlesztéseket eszközölnek. Ennek keretében okosbólyák alkalmazásával országos monitoringrendszer kiépítését tervezik, valamint olyan horgászszövetségi géppark létrehozását, amellyel szükség esetén gyorsan képesek reagálni. Ide tartozhat a hínárkaszálás, a kotrás vagy akár ideiglenes műtárgyépítés elvégzése is megfelelő eszközökkel is.

A vízmegtartás a jövő legnagyobb kihívása lesz

A szakemberek szerint a következő években a vízgazdálkodás lesz a legfontosabb tényező a halgazdálkodás fenntarthatóságában.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu