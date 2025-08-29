Kiszáradó tavak, fuldokló halak: az aszály térdre kényszeríti a halastavakat is

Az Agroinform sajtóközleménye szerint az idei elhúzódó aszály komoly gondot okozott a magyarországi halastavak és horgászvizek többségénél. Az országban nyilvántartott több mint 2400 halgazdálkodási vízterület mintegy 80 százalékán jelentkeztek kisebb-nagyobb problémák a vízhiány miatt, ami sok helyen a 2022-es, úgynevezett „évszázad aszályánál” is súlyosabb következményekkel járt. A csapadékhiány, a gyorsan felmelegedő sekély vizek és a tartós hőség együttesen oda vezettek, hogy a víztükrök jelentősen zsugorodtak, és a halpusztulás veszélye sok helyen fenyegető közelségbe került.

Az aszály a halastavakat is sújtja

Fotó: Illusztráció/MW-archív

Aszály és halpusztulás fenyegeti a magyar tavakat

Mint a közleményből kiderül, az idei aszály különböző mértékben sújtotta az egyes vízterületeket. A Dunántúlon például kevésbé volt súlyos a helyzet, mint 2022-ben, mivel ott időszakonként hullott némi csapadék. Bár az eloszlás nem volt egyenletes, ez legalább részleges vízpótlódást eredményezett.

A Tisza vízgyűjtőjén például az idei nyár is száraz volt, ám a vízügyi igazgatóságok hatékony munkájának köszönhetően több területen sikerült részben pótolni a hiányzó vízmennyiséget. Ennek ellenére számos tóban, különösen a Homokhátságon, soha nem tapasztalt mélységig süllyedt a talajvíz szintje. Itt a gravitációs vízpótlás lehetetlen, mivel sok helyen 40 méternél is magasabb szintkülönbséget kellene áthidalni, ami csak költséges vízátemeléssel volna megoldható.

A problémát súlyosbítja, hogy a sekély tavak hamarabb felmelegszenek, és a hőhullámok idején akár 30 fok fölé is emelkedhet a víz hőmérséklete. Ilyenkor a halak oxigénellátása gyorsan romlik, a víz minősége pedig jelentősen csökken. Az elmúlt hetekben több helyen előfordult, hogy naponta 2–3 centimétert is apadt a vízszint, amit az erős párolgás és a csapadékhiány együttesen okozott.

Rendkívüli vízpótlási és megelőző programok indultak

Dérer István, a Magyar Országos Horgászszervezeti Szolgáltató Központ (MOHOSZ) főigazgatója hangsúlyozta: bár a halállomány jelentős része eddig megmenekült, az aszály és a vízhiány hosszú távon súlyos következményekkel fenyeget. A termelés hozama mérséklődhet, a horgászati lehetőségek beszűkülhetnek, ami a turizmust és a helyi közösségek gazdasági életét is kedvezőtlenül érinti. Az állomány megóvása érdekében sok helyen rendkívüli vízpótlásra volt szükség, amely jelentős anyagi terhet rótt az üzemeltetőkre.