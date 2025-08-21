augusztus 21., csütörtök

Rajzás

4 órája

Újabb pokoli árvaszúnyog-invázió fenyeget, a szakértők elárulták, meddig tarthat

Címkék#árvaszúnyog#szúnyog#nyár#víz

A kutatók szerint az idei körülmények kifejezetten kedveznek a rovarok tömeges megjelenésének. Az árvaszúnyog rajzása most is sokakat érinthet, különösen a tó környékén pihenő turistákat.

Kovács Alexandra

Augusztus derekán ismét mozgolódás indult a Balaton vízében: a HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet friss vizsgálatai szerint újabb árvaszúnyog-generáció készül látványos rajzásra. A szakemberek szerint az idei körülmények – a meleg víz és a magas algakoncentráció – különösen kedveznek a rovarok tömeges megjelenésének, amely a nyár végén és kora ősszel okozhat kellemetlenséget a tó környékén.

árvaszúnyog-rajzás
Bács-Kiskunból is sokan szembesülhetnek az árvaszúnyog-rajzással
Fotó: HUN-REN BLKI

Bács-Kiskunból is sokan a Balatonnál pihennek

A Balaton nemcsak a fővárosiak és a dunántúliak kedvelt célpontja: a Bács-Kiskun vármegyéből érkező családok és fiatalok is rendszeresen a magyar tengernél töltik a nyári szabadságukat. A Zaol.hu beszámolója szerint az árvaszúnyogok rajzása idén a tó teljes vízterét érintheti, így a nyugati partszakaszok, ahol sok alföldi turista is szívesen nyaral, szintén számíthatnak a rovarfelhőkre.

Miért van ennyi árvaszúnyog?

A kutatók szerint a tartósan meleg időjárás és a tóban felhalmozódott magas algamennyiség gyorsítja az árvaszúnyog-lárvák fejlődését. Az első nemzedék júliusban már lezárta rajzását, ám az akkor lerakott petékből augusztusra újabb, nagyszámú utód kelt ki, amelyek közül sok már most is a levegőben zümmög. A fő rajzás szeptemberre várható, és az eddigi tapasztalatok szerint akár több hétig is eltarthat.

Nem csípnek, de bosszantóak

Bár az árvaszúnyogok nem csípnek, tömeges jelenlétük jelentős kellemetlenséget okoz a part mentén pihenőknek, a szabadstrandok látogatóinak, valamint a vendéglátásban dolgozóknak. A tömeges rajzás rontja a turisták élményét, ami hosszabb távon gazdasági veszteséget is eredményezhet a balatoni idegenforgalomban.

Mit lehet tenni a rajzás ellen?

A szakértők szerint a megelőzés kulcsa a tóba jutó tápanyagok, különösen a foszfor mennyiségének csökkentése. Ez ugyanis közvetlenül összefügg az algák tömeges elszaporodásával, amely kedvez az árvaszúnyogoknak. A klímaváltozás miatt ráadásul kisebb tápanyagterhelés mellett is nagyobb algaprodukció alakulhat ki, ami fokozhatja a rajzásokat.

A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet hangsúlyozta: célzott limnológiai vizsgálatokra, valamint a külső tápanyagterhelés szigorúbb szabályozására van szükség ahhoz, hogy a Balaton hosszú távon is élhető és vonzó maradjon mind a helyiek, mind a turisták – köztük a Bács-Kiskun vármegyéből érkezők – számára.

 

 

