1 órája
Több településen áramszünet lesz az iskolakezdés napján, mutatjuk az érintett helyszíneket
A tanévkezdés után is folytatódnak az MVM áramhálózat-fejlesztési munkálatai. Mutatjuk, hol kell szeptember elsején áramszünetre számítani Bács-Kiskunban.
Az MVM tájékoztatása szerint a hálózat karbantartása és fejlesztése miatt Bács-Kiskun egyes területein szeptember elsején áramszünetekre lehet számítani. Mutatjuk az érintett településeket.
Áramszünetek Bács-Kiskunban az iskolakezdéskor
Nem csupán az ősz első hetében, már a nyár utolsó heteiben is folynak a munkák az MVM Démász Áramhálózati Kft. szoláltatási területén. Szeptember 1-én azonban számos Bács-Kiskun megyei települést érint majd egyszerre:
- Kecskemét: 7:30 – 17:30
- Ballószög: 7:30 – 15:30
- Jakabszállás: 7:30 – 15:30
- Soltvadkert: 8:00 – 16:00
- Kalocsa: 8:00 – 20:00
- Homokmégy: 8:00 – 16:00
- Öregcsertő: 8:00 – 16:00
- Kiskunhalas: 8:00 – 14:00
- Kiskunmajsa: 8:00 – 16:00
- Baja: 8:00 – 14:00
Nem a települések egészét, egyszerre csupán néhány utcát vagy városrészt érint az áramszünet. Ez várhatóan több órát is igénybe vehet, a szolgáltató ezért a lakosság türelmét és megértését kéri. Amennyiben kérdése merül fel, a 06-62/565-600-os telefonszámon tud érdeklődni. Az érintett utcák listáját az MVM hivatalos oldalán tekintheti meg.
