Bács-Kiskun

1 órája

Több településen áramszünet lesz az iskolakezdés napján, mutatjuk az érintett helyszíneket

Címkék#karbantartás#MVM#áramszünet#iskolakezdés

A tanévkezdés után is folytatódnak az MVM áramhálózat-fejlesztési munkálatai. Mutatjuk, hol kell szeptember elsején áramszünetre számítani Bács-Kiskunban.

Mócza Milán

Az MVM tájékoztatása szerint a hálózat karbantartása és fejlesztése miatt Bács-Kiskun egyes területein szeptember elsején áramszünetekre lehet számítani. Mutatjuk az érintett településeket.

szeptember elsején áramszünetre kell számítani Bács-Kiskunban
Ezeken a településeken áramszünet lesz Bács-Kiskunban
Fotó: MW / Illusztráció

Áramszünetek Bács-Kiskunban az iskolakezdéskor

Nem csupán az ősz első hetében, már a nyár utolsó heteiben is folynak a munkák az MVM Démász Áramhálózati Kft. szoláltatási területén. Szeptember 1-én azonban számos Bács-Kiskun megyei települést érint majd egyszerre:

  • Kecskemét: 7:30 – 17:30
  • Ballószög: 7:30 – 15:30
  • Jakabszállás: 7:30 – 15:30
  • Soltvadkert: 8:00 – 16:00
  • Kalocsa: 8:00 – 20:00
  • Homokmégy: 8:00 – 16:00
  • Öregcsertő: 8:00 – 16:00
  • Kiskunhalas: 8:00 – 14:00
  • Kiskunmajsa: 8:00 – 16:00
  • Baja: 8:00 – 14:00

Nem a települések egészét, egyszerre csupán néhány utcát vagy városrészt érint az áramszünet. Ez várhatóan több órát is igénybe vehet, a szolgáltató ezért a lakosság türelmét és megértését kéri. Amennyiben kérdése merül fel, a 06-62/565-600-os telefonszámon tud érdeklődni. Az érintett utcák listáját az MVM hivatalos oldalán tekintheti meg.

 

 

