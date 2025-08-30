Több településen áramszünet lesz az iskolakezdés napján, mutatjuk az érintett helyszíneket

Az MVM tájékoztatása szerint a hálózat karbantartása és fejlesztése miatt Bács-Kiskun egyes területein szeptember elsején áramszünetekre lehet számítani. Mutatjuk az érintett településeket.

Ezeken a településeken áramszünet lesz Bács-Kiskunban

Fotó: MW / Illusztráció

Áramszünetek Bács-Kiskunban az iskolakezdéskor

Nem csupán az ősz első hetében, már a nyár utolsó heteiben is folynak a munkák az MVM Démász Áramhálózati Kft. szoláltatási területén. Szeptember 1-én azonban számos Bács-Kiskun megyei települést érint majd egyszerre:

Kecskemét: 7:30 – 17:30

Ballószög: 7:30 – 15:30

Jakabszállás: 7:30 – 15:30

Soltvadkert: 8:00 – 16:00

Kalocsa: 8:00 – 20:00

Homokmégy: 8:00 – 16:00

Öregcsertő: 8:00 – 16:00

Kiskunhalas: 8:00 – 14:00

Kiskunmajsa: 8:00 – 16:00

Baja: 8:00 – 14:00

Nem a települések egészét, egyszerre csupán néhány utcát vagy városrészt érint az áramszünet. Ez várhatóan több órát is igénybe vehet, a szolgáltató ezért a lakosság türelmét és megértését kéri. Amennyiben kérdése merül fel, a 06-62/565-600-os telefonszámon tud érdeklődni. Az érintett utcák listáját az MVM hivatalos oldalán tekintheti meg.