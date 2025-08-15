augusztus 15., péntek

Mária névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kecskemét

1 órája

Áramszünet miatt zárva lesz a kormányablak, nem lehet majd ügyeket intézni

Címkék#karbantartási munkálatok#ügyintézés#kormányablak#áramszünet

Hétfőn nem lesz ügyfélfogadás a kecskeméti, Rákóczi úti kormányablakban, mivel karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás. Az áramszünet pontos idejét és a helyettes ügyintézési lehetőségeket is bejelentették.

Orosz Fanni Flóra

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint az ügyfeleket más kormányablakokban fogadják a kijelölt időpontban. Kecskeméten, a Rákóczi út 5. szám alatti kormányablak 2025. augusztus 18-án, hétfőn teljes napra bezár az áramszünet miatt. Az ügyintézés zavartalansága érdekében a városban és a környéken más helyszíneken várják az ügyfeleket.

Áramszünet miatt zárva lesz a kormányablak
Kecskeméten, a Rákóczi út 5. szám alatti kormányablak 2025. augusztus 18-án, hétfőn teljes napra bezár az áramszünet miatt
Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Áramszünet alatt is lehet ügyet intézni

Az érintett napon a kollégák a kecskeméti, Deák Ferenc téri kormányablakban, valamint a lajosmizsei, Dózsa György utcai kirendeltségen fogadják az ügyfeleket.

Hosszabbított nyitvatartás

Az áramszünetre tekintettel a Deák Ferenc téri kormányablak hétfőn 18 óráig tart nyitva, így azok is el tudják intézni hivatalos ügyeiket, akik munka után érkeznének.

A hivatal köszöni az ügyfelek megértését és türelmét, és arra kér mindenkit, hogy a meghosszabbított nyitvatartást kihasználva tervezze ügyintézését.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu