Áramszünet miatt zárva lesz a kormányablak, nem lehet majd ügyeket intézni

A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint az ügyfeleket más kormányablakokban fogadják a kijelölt időpontban. Kecskeméten, a Rákóczi út 5. szám alatti kormányablak 2025. augusztus 18-án, hétfőn teljes napra bezár az áramszünet miatt. Az ügyintézés zavartalansága érdekében a városban és a környéken más helyszíneken várják az ügyfeleket.

Fotó: Illusztráció / Forrás: Shutterstock.com

Áramszünet alatt is lehet ügyet intézni

Az érintett napon a kollégák a kecskeméti, Deák Ferenc téri kormányablakban, valamint a lajosmizsei, Dózsa György utcai kirendeltségen fogadják az ügyfeleket.

Hosszabbított nyitvatartás

Az áramszünetre tekintettel a Deák Ferenc téri kormányablak hétfőn 18 óráig tart nyitva, így azok is el tudják intézni hivatalos ügyeiket, akik munka után érkeznének.

A hivatal köszöni az ügyfelek megértését és türelmét, és arra kér mindenkit, hogy a meghosszabbított nyitvatartást kihasználva tervezze ügyintézését.