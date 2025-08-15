5 órája
Áramszünet miatt zárva lesz a kormányablak, nem lehet majd ügyeket intézni
Hétfőn nem lesz ügyfélfogadás a kecskeméti, Rákóczi úti kormányablakban, mivel karbantartási munkálatok miatt szünetel az áramszolgáltatás. Az áramszünet pontos idejét és a helyettes ügyintézési lehetőségeket is bejelentették.
A Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint az ügyfeleket más kormányablakokban fogadják a kijelölt időpontban. Kecskeméten, a Rákóczi út 5. szám alatti kormányablak 2025. augusztus 18-án, hétfőn teljes napra bezár az áramszünet miatt. Az ügyintézés zavartalansága érdekében a városban és a környéken más helyszíneken várják az ügyfeleket.
Áramszünet alatt is lehet ügyet intézni
Az érintett napon a kollégák a kecskeméti, Deák Ferenc téri kormányablakban, valamint a lajosmizsei, Dózsa György utcai kirendeltségen fogadják az ügyfeleket.
Hosszabbított nyitvatartás
Az áramszünetre tekintettel a Deák Ferenc téri kormányablak hétfőn 18 óráig tart nyitva, így azok is el tudják intézni hivatalos ügyeiket, akik munka után érkeznének.
A hivatal köszöni az ügyfelek megértését és türelmét, és arra kér mindenkit, hogy a meghosszabbított nyitvatartást kihasználva tervezze ügyintézését.
