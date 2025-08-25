augusztus 25., hétfő

LajosPatrícia névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tájékoztatás

1 órája

Bács-Kiskun nagy részén nem lesz áram a következő napokban, itt vannak a helyszínek és időpontok

Címkék#MVM#áramszünet#tájékoztatás

Az MVM által végzett tervezett karbantartási munkálatok miatt több településen nem lesz áram. Cikkünkben részletesen felsoroljuk az érintett településeket, valamint az áramszünetek pontos időpontjait.

Várkonyi Rozália

Az MVM tájékoztatása szerint 2025. augusztus 26. és 30. között tervezett karbantartási munkálatok miatt áramszünetre kell számítani Bács-Kiskun vármegye több településén.

a munkálatok miatt áramszünet várható
A munkálatok alatt áramszünet lesz Több utcában is
Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Itt várható áramszünet a következő héten

A tervezett fejlesztés ideje alatt az alábbi településeken áramszünet várható: 

Augusztus 26-án: 

  • Csávoly (8.00 – 15.00), 
  • Dunaszentbenedek (8.00 – 16.00), 
  • Fülöpszállás (7:30 – 15:30), 
  • Izsák (a munkálatok ideje utcánként eltér: 7:30/8:00 – 14.00/15:30), 
  • Kaskantyú (8.00 – 16.00), 
  • Kecskemét (07:30 – 15:30),
  • Kiskunfélegyháza (07.30 – 16.30),
  • Kiskunhalas (08:00 – 16.00),
  • Kiskőrös (08:00 – 16.00),
  • Szank (7:30 – 17:30)
  • Sükösd (10:00 – 16:00),
  • Vaskút (a munkálatok ideje utcánként eltér: 8:00/14:00 – 10:00/14:00/18:00).

Augusztus 27-én: 

  • Baja (8.00 – 16.00), 
  • Balotaszállás (8.00 – 16.00), 
  • Csengele (8.00 – 16.00), 
  • Dunapataj (8.00 – 16.00), 
  • Foktő (8.00 – 16.00), 
  • Kaskantyú (8.00 – 16.00), 
  • Kerekegyháza (07.30 – 15.30),
  • Kiskunhalas (08:00 – 16.00)
  • Kiskőrös (08:00 – 16.00),
  • Pálmonostora (08:00 – 16.00),
  • Szank (07:30 – 15:30),
  • Zsana (08:00 – 16.00).

Augusztus 28-án: 

  • Baja (8.00 – 16.00), 
  • Ballószög (8.00 – 16.00), 
  • Csengele (8.00 – 16.00), 
  • Csávoly (8.00 – 16.00), 
  • Dunapataj (8.00 – 16.00), 
  • Foktő (8.00 – 16.00), 
  • Kecskemét (a munkálatok befejezésének ideje utcánként eltér: 7:30 – 15:30/16:30/18.30), 
  • Kiskunhalas (08:00 – 16.00),
  • Kiskőrös (08:00 – 16.00),
  • Miske (08:00 – 16.00),
  • Soltvadkert (08:00 – 16.00)
  • Szank (07:30 – 15:30).

Augusztus 29-én: 

  • Gara (8.00-16.00), 
  • Izsák (a munkálatok ideje utcánként eltér: 7:30/8:00 – 14.00/15:30), 
  • Kalocsa (a munkálatok ideje utcánként eltér: 8:00 – 16.00/20:00), 
  • Kecskemét (8.00 – 16.00), 
  • Kerekegyháza (07.30 – 15.30),
  • Kiskunhalas (08:00 – 15.00),
  • Kiskőrös (08:00 – 16.00),
  • Soltvadkert (08:00 – 16.00),
  • Szank (07:30 – 15:30),
  • Sükösd (08:00 – 16:00).

Augusztus 30-án: 

  • Ballószög (7:30 – 15:30),
  • Kecskemét (07:30 – 16:30).

Az érintett utcák teljes listáját IDE kattintva tekintheti meg.

Amennyiben az áramszolgáltatás a megjelölt időszakot követően sem áll helyre, további információ a 62/565-600-as telefonszámon kérhető.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu