Bács-Kiskun nagy részén nem lesz áram a következő napokban, itt vannak a helyszínek és időpontok

Az MVM tájékoztatása szerint 2025. augusztus 26. és 30. között tervezett karbantartási munkálatok miatt áramszünetre kell számítani Bács-Kiskun vármegye több településén.

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Itt várható áramszünet a következő héten

A tervezett fejlesztés ideje alatt az alábbi településeken áramszünet várható:

Augusztus 26-án:

Csávoly (8.00 – 15.00),

Dunaszentbenedek (8.00 – 16.00),

Fülöpszállás (7:30 – 15:30),

Izsák (a munkálatok ideje utcánként eltér: 7:30/8:00 – 14.00/15:30),

Kaskantyú (8.00 – 16.00),

Kecskemét (07:30 – 15:30),

Kiskunfélegyháza (07.30 – 16.30),

Kiskunhalas (08:00 – 16.00),

Kiskőrös (08:00 – 16.00),

Szank (7:30 – 17:30)

Sükösd (10:00 – 16:00),

Vaskút (a munkálatok ideje utcánként eltér: 8:00/14:00 – 10:00/14:00/18:00).

Augusztus 27-én:

Baja (8.00 – 16.00),

Balotaszállás (8.00 – 16.00),

Csengele (8.00 – 16.00),

Dunapataj (8.00 – 16.00),

Foktő (8.00 – 16.00),

Kaskantyú (8.00 – 16.00),

Kerekegyháza (07.30 – 15.30),

Kiskunhalas (08:00 – 16.00)

Kiskőrös (08:00 – 16.00),

Pálmonostora (08:00 – 16.00),

Szank (07:30 – 15:30),

Zsana (08:00 – 16.00).

Augusztus 28-án:

Baja (8.00 – 16.00),

Ballószög (8.00 – 16.00),

Csengele (8.00 – 16.00),

Csávoly (8.00 – 16.00),

Dunapataj (8.00 – 16.00),

Foktő (8.00 – 16.00),

Kecskemét (a munkálatok befejezésének ideje utcánként eltér: 7:30 – 15:30/16:30/18.30),

Kiskunhalas (08:00 – 16.00),

Kiskőrös (08:00 – 16.00),

Miske (08:00 – 16.00),

Soltvadkert (08:00 – 16.00)

Szank (07:30 – 15:30).

Augusztus 29-én:

Gara (8.00-16.00),

Izsák (a munkálatok ideje utcánként eltér: 7:30/8:00 – 14.00/15:30),

Kalocsa (a munkálatok ideje utcánként eltér: 8:00 – 16.00/20:00),

Kecskemét (8.00 – 16.00),

Kerekegyháza (07.30 – 15.30),

Kiskunhalas (08:00 – 15.00),

Kiskőrös (08:00 – 16.00),

Soltvadkert (08:00 – 16.00),

Szank (07:30 – 15:30),

Sükösd (08:00 – 16:00).

Augusztus 30-án:

Ballószög (7:30 – 15:30),

Kecskemét (07:30 – 16:30).

Az érintett utcák teljes listáját IDE kattintva tekintheti meg.

Amennyiben az áramszolgáltatás a megjelölt időszakot követően sem áll helyre, további információ a 62/565-600-as telefonszámon kérhető.