1 órája
Bács-Kiskun nagy részén nem lesz áram a következő napokban, itt vannak a helyszínek és időpontok
Az MVM által végzett tervezett karbantartási munkálatok miatt több településen nem lesz áram. Cikkünkben részletesen felsoroljuk az érintett településeket, valamint az áramszünetek pontos időpontjait.
Az MVM tájékoztatása szerint 2025. augusztus 26. és 30. között tervezett karbantartási munkálatok miatt áramszünetre kell számítani Bács-Kiskun vármegye több településén.
Itt várható áramszünet a következő héten
A tervezett fejlesztés ideje alatt az alábbi településeken áramszünet várható:
Augusztus 26-án:
- Csávoly (8.00 – 15.00),
- Dunaszentbenedek (8.00 – 16.00),
- Fülöpszállás (7:30 – 15:30),
- Izsák (a munkálatok ideje utcánként eltér: 7:30/8:00 – 14.00/15:30),
- Kaskantyú (8.00 – 16.00),
- Kecskemét (07:30 – 15:30),
- Kiskunfélegyháza (07.30 – 16.30),
- Kiskunhalas (08:00 – 16.00),
- Kiskőrös (08:00 – 16.00),
- Szank (7:30 – 17:30)
- Sükösd (10:00 – 16:00),
- Vaskút (a munkálatok ideje utcánként eltér: 8:00/14:00 – 10:00/14:00/18:00).
Augusztus 27-én:
- Baja (8.00 – 16.00),
- Balotaszállás (8.00 – 16.00),
- Csengele (8.00 – 16.00),
- Dunapataj (8.00 – 16.00),
- Foktő (8.00 – 16.00),
- Kaskantyú (8.00 – 16.00),
- Kerekegyháza (07.30 – 15.30),
- Kiskunhalas (08:00 – 16.00)
- Kiskőrös (08:00 – 16.00),
- Pálmonostora (08:00 – 16.00),
- Szank (07:30 – 15:30),
- Zsana (08:00 – 16.00).
Augusztus 28-án:
- Baja (8.00 – 16.00),
- Ballószög (8.00 – 16.00),
- Csengele (8.00 – 16.00),
- Csávoly (8.00 – 16.00),
- Dunapataj (8.00 – 16.00),
- Foktő (8.00 – 16.00),
- Kecskemét (a munkálatok befejezésének ideje utcánként eltér: 7:30 – 15:30/16:30/18.30),
- Kiskunhalas (08:00 – 16.00),
- Kiskőrös (08:00 – 16.00),
- Miske (08:00 – 16.00),
- Soltvadkert (08:00 – 16.00)
- Szank (07:30 – 15:30).
Augusztus 29-én:
- Gara (8.00-16.00),
- Izsák (a munkálatok ideje utcánként eltér: 7:30/8:00 – 14.00/15:30),
- Kalocsa (a munkálatok ideje utcánként eltér: 8:00 – 16.00/20:00),
- Kecskemét (8.00 – 16.00),
- Kerekegyháza (07.30 – 15.30),
- Kiskunhalas (08:00 – 15.00),
- Kiskőrös (08:00 – 16.00),
- Soltvadkert (08:00 – 16.00),
- Szank (07:30 – 15:30),
- Sükösd (08:00 – 16:00).
Augusztus 30-án:
- Ballószög (7:30 – 15:30),
- Kecskemét (07:30 – 16:30).
Az érintett utcák teljes listáját IDE kattintva tekintheti meg.
Amennyiben az áramszolgáltatás a megjelölt időszakot követően sem áll helyre, további információ a 62/565-600-as telefonszámon kérhető.
Kecskeméten tűnt fel a világ egyik legritkább Ferrari-ja, mindössze 15 darab készült belőle – videó
Szentkirályi falunap: pénzjutalmat kaptak a jó tanulók, tánc és LEGO-kiállítás színesítette a programot – fotók