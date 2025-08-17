Sötétbe borul a város, itt és ekkor nem lesz áram!

Kiskőrös több utcájában is áramszünet lesz a következő hetekben a tervezett hálózatfejlesztési munkálatok miatt. A tervezett munkálatokat az MVM Démász Áramhálózati Kft. végzi, amelyek idején a város több pontján szünetelni fog az áramszolgáltatás.

Kiskőrös több utcájában is áramszünet lesz

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

Hol és mikor lesz áramszünet?

A karbantartás augusztus 21-én, 28-án, 29-én és szeptember 3-án érinti Kiskőrös több utcáját és közterületét. Az érintett címek között megtalálható a Kálvin János utca, a Liget utca, a Martini utca, a Temető tér, a Víztorony köz, az Árpád utca, a Deák Ferenc utca, a Klapka György utca, az Okolicsányi utca, az Alsókommaszáció tanya és a Bánffy utca is. A szünetek jellemzően reggel 8 órától délután 4 óráig tartanak, de szeptember 3-án akár este 8 óráig is eltarthatnak.

Fontos tudnivalók az aggregátor használatról

Akik a kimaradások idején saját vagy bérelt aggregátorral szeretnék biztosítani az áramellátást, azoknak ezt legalább öt nappal a munkálatok előtt jelezniük kell a szolgáltató felé. A bejelentés kizárólag írásban, a kijelölt e-mail-címen történhet, a pontos adatok és a használat időpontjának megadásával.

Biztonsági figyelmeztetés

Bár a megadott időpontokban a szolgáltatás szünetel, a hálózati berendezéseket továbbra is feszültség alatt állónak kell tekinteni. A szolgáltató ezért mindenkit arra kér, hogy fokozottan figyeljen a munkálatok ideje alatt, és kövesse a biztonsági előírásokat.