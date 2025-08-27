augusztus 27., szerda

Gáspár névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Program

59 perce

Anyám Tyúkja Nyárbúcsúztató és Gasztronómiai Fesztivál Szabadszálláson

Címkék#programsoroló#Anyám Tyúkja Fesztivál#XX Szabadszállási Helyőrségi Honvédtalálkozó

Nyárzáró forgatag 2025. augusztus 29–31. között. A szabadszállási Anyám Tyúkja Fesztivál változatos programkínálattal csalogatja a gasztronómia kedvelőit és a szórakozni vágyó fiatalokat, időseket egyaránt az utolsó nyári hétvégén.

Farkas Bea

2025. augusztus 29-től 31-ig nagyszabású nyárzáró rendezvényre várják a szervezők a helyi lakosokat és a térségből érkező látogatókat. A szabadszállási Anyám Tyúkja Fesztivál változatos programkínálattal csalogatja a gasztronómia kedvelőit és a szórakozni vágyókat.

anyám tyúkja fesztivál, Szabadszálláson búcsúztatják a nyarat,
Anyám Tyúkja Fesztivál Szabadszálláson
Forrás: Szabadszállás Facebook-oldala

Íme egy kis ízelítő, mi vár ránk az Anyám Tyúkja Fesztiválon 

Augusztus 29-én, pénteken a jubileumi, XX. Szabadszállási Helyőrségi Honvédtalálkozó veszi kezdetét 9:30-tól a József Attila Közösségi Házban.

18 órától már a Vásártéré a főszerep, ahol „Itthonról, szívből, tehetséggel” címmel helyi előadók mutatkoznak be műsorukkal. 21 órától igazi DJ-kavalkád következik, hiszen DJ MoLino, DJ Kárász, Lofti Begi és Willcox gondoskodnak a hajnalig tartó szórakozásól.

Augusztus 30-án 8 órától az „Ej, mi a kő!” közösségi főzőversennyel indul a szombati program.

10 órától népi játszótér és helyi előadók műsora várja a forgatag résztvevőit, továbbá a helyi identitást erősítő, népszerűsítő rajzpályázat kiállítására és eredményhirdetése is sor kerül a délelőtt folyamán. Természetesen a fesztivál névadó étkei, a tyúkpörköltek is megméretnek, hiszen a főzőverseny zsűrizése a déli harangszóval elkezdődik. Az eredményhirdetés 19 órakor lesz, Darabos József polgármester köszöntője után.

Bizonyára nagy népszerűség és látogatottság övezi majd a nyárbúcsúztató szüreti felvonulást és az est sztárfellépőjét, Horváth Tamást. A koncertet követően az este még nem ér véget, hiszen a streetfighter motoros-bemutatót követően Kis Giovi és Nagy Zoli szórakoztatja tovább a nagyérdeműt.

Augusztus 31-én, vasárnap sem maradunk program nélkül Szabadszálláson, 9.30–17 óráig fogathajtó versenyen drukkolhatnak a lovassport szerelmesei.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu