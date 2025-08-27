Anyám Tyúkja Nyárbúcsúztató és Gasztronómiai Fesztivál Szabadszálláson

2025. augusztus 29-től 31-ig nagyszabású nyárzáró rendezvényre várják a szervezők a helyi lakosokat és a térségből érkező látogatókat. A szabadszállási Anyám Tyúkja Fesztivál változatos programkínálattal csalogatja a gasztronómia kedvelőit és a szórakozni vágyókat.

Anyám Tyúkja Fesztivál Szabadszálláson

Forrás: Szabadszállás Facebook-oldala

Íme egy kis ízelítő, mi vár ránk az Anyám Tyúkja Fesztiválon

Augusztus 29-én, pénteken a jubileumi, XX. Szabadszállási Helyőrségi Honvédtalálkozó veszi kezdetét 9:30-tól a József Attila Közösségi Házban.

18 órától már a Vásártéré a főszerep, ahol „Itthonról, szívből, tehetséggel” címmel helyi előadók mutatkoznak be műsorukkal. 21 órától igazi DJ-kavalkád következik, hiszen DJ MoLino, DJ Kárász, Lofti Begi és Willcox gondoskodnak a hajnalig tartó szórakozásól.

Augusztus 30-án 8 órától az „Ej, mi a kő!” közösségi főzőversennyel indul a szombati program.

10 órától népi játszótér és helyi előadók műsora várja a forgatag résztvevőit, továbbá a helyi identitást erősítő, népszerűsítő rajzpályázat kiállítására és eredményhirdetése is sor kerül a délelőtt folyamán. Természetesen a fesztivál névadó étkei, a tyúkpörköltek is megméretnek, hiszen a főzőverseny zsűrizése a déli harangszóval elkezdődik. Az eredményhirdetés 19 órakor lesz, Darabos József polgármester köszöntője után.

Bizonyára nagy népszerűség és látogatottság övezi majd a nyárbúcsúztató szüreti felvonulást és az est sztárfellépőjét, Horváth Tamást. A koncertet követően az este még nem ér véget, hiszen a streetfighter motoros-bemutatót követően Kis Giovi és Nagy Zoli szórakoztatja tovább a nagyérdeműt.

Augusztus 31-én, vasárnap sem maradunk program nélkül Szabadszálláson, 9.30–17 óráig fogathajtó versenyen drukkolhatnak a lovassport szerelmesei.