1 órája
Fedezze fel az analóg fényképezés aranykorát! Száz év, száz különleges kamera a kecskeméti kiállításon
Száz év – száz gép címmel az analóg fényképezőgépek aranykorát (1899-1999) mutatja be a hétfőn 17 órakor nyíló kecskeméti tárlat. Az anyag Sirkó Zoltán, kecskeméti magángyűjtő gyűjteménye.
A kecskeméti Tudomány és Művészetek Házában, a TIT által szervezett kiállításon száz év ikonikus és különleges fényképezőgépeit láthatja közönség az analóg kamerák aranykorából, az 1899-1999-ig terjedő időszakból. Olyan fényképezőgépek, melyekkel kiváló címlapfotók, emlékezetes tudósítások készültek, de azok is, melyekkel jó eséllyel szüleink vagy nagyszüleink készítették a családi album fotóit.
Aki megtekinti, garantáltan egy századon átívelő technikai és művészeti kiránduláson érezheti magát. Sőt néhányat ki is lehet majd próbálni. A tárlatot megnyitja Szappanos Benedek igazgató helyettes. A gépek szeptember 12-ig láthatók.
