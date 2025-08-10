Fedezze fel az analóg fényképezés aranykorát! Száz év, száz különleges kamera a kecskeméti kiállításon

A kecskeméti Tudomány és Művészetek Házában, a TIT által szervezett kiállításon száz év ikonikus és különleges fényképezőgépeit láthatja közönség az analóg kamerák aranykorából, az 1899-1999-ig terjedő időszakból. Olyan fényképezőgépek, melyekkel kiváló címlapfotók, emlékezetes tudósítások készültek, de azok is, melyekkel jó eséllyel szüleink vagy nagyszüleink készítették a családi album fotóit.

Az anyag Sirkó Zoltán, kecskeméti magángyűjtő gyűjteménye

Fotó: Beküldött fotó

Aki megtekinti, garantáltan egy századon átívelő technikai és művészeti kiránduláson érezheti magát. Sőt néhányat ki is lehet majd próbálni. A tárlatot megnyitja Szappanos Benedek igazgató helyettes. A gépek szeptember 12-ig láthatók.