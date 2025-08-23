augusztus 23., szombat

Állatkertek Éjszakája 2025: fáklyás séta, látványetetés és különleges élmények Kecskeméten

Augusztus 29-én, pénteken különleges esti programmal várja látogatóit a Kecskeméti Vadaskert. Idén is csatlakoztak az „Állatkertek Éjszakája” elnevezésű országos eseményhez. A kecskeméti állatkertbe mindig érdemes kilátogatni, hatalmas élményt nyújt a sok állat megtekintése, de ezúttal mindez éjszakai hangulattal és plusz, izgalmas programokkal párosul.

Sebestyén Hajnalka

Az Állatkertek Éjszakája nemcsak szórakozást, hanem különleges élményt is kínál minden korosztály számára, ahol a természet és az állatok világát egy egészen új perspektívából lehet felfedezni. A Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetsége által szervezett rendezvény keretében az ország 11 állatkertje nyitja meg kapuit az éjszakai látogatók előtt, különleges programokkal.

Állatkertek Éjszakája Kecskeméten
Az Állatkertek Éjszakája igazán különleges élményt kínál a látogatóknak
Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Vidám állati programok az Állatkertek Éjszakája rendezvényen

A kecskeméti Vadaskertben 18.15-től egészen 23.00 óráig tartanak a programok, amelyek fáklyafényes hangulatot és városi vadonélményt ígérnek. Az egész este folyamán tematikus standok várják az érdeklődőket, ahol állati kincsek, bátorságpróba és ajándék arcfestés színesítik a kínálatot. 

A látogatók két helyszínen is részt vehetnek látványetetésen 19.15 és 19.45 között, ahol többek között tigrisek, makákók, szamarak, szarvasok, valamint oroszlánok, mandrillok és lámák kerülnek a figyelem középpontjába.

A zenés szórakozásról a Csörömpölők együttes gondoskodik, akik két alkalommal is színpadra lépnek: először 19.45-től 20.30-ig, majd 20.45-től 21.30-ig. 

A hüllőrajongók számára különleges élményt kínál a kígyósimogatással egybekötött hüllőbemutató 20 és 20.30 között. Ezt követően 20.30-tól 21 óráig a Vadaskert egyik lakójával ismerkedhetnek meg közelebbről az érdeklődők.

A programok mellett ugrálóvár, büfék, harapnivalók és ajándékboltok is nyitva tartanak egész este. A pénztár 22:15-kor zár, a kapuk pedig 23 órakor. Az eseményre online elővételben kedvezményes, 2000 forintos jegyár érhető el. Részletek: www.zookecskemet.hu.

 



 

 

