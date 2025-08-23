Állatkertek Éjszakája 2025: fáklyás séta, látványetetés és különleges élmények Kecskeméten

Az Állatkertek Éjszakája nemcsak szórakozást, hanem különleges élményt is kínál minden korosztály számára, ahol a természet és az állatok világát egy egészen új perspektívából lehet felfedezni. A Magyar Állatkertek és Akváriumok Szövetsége által szervezett rendezvény keretében az ország 11 állatkertje nyitja meg kapuit az éjszakai látogatók előtt, különleges programokkal.

Az Állatkertek Éjszakája igazán különleges élményt kínál a látogatóknak

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Vidám állati programok az Állatkertek Éjszakája rendezvényen

A kecskeméti Vadaskertben 18.15-től egészen 23.00 óráig tartanak a programok, amelyek fáklyafényes hangulatot és városi vadonélményt ígérnek. Az egész este folyamán tematikus standok várják az érdeklődőket, ahol állati kincsek, bátorságpróba és ajándék arcfestés színesítik a kínálatot.

A látogatók két helyszínen is részt vehetnek látványetetésen 19.15 és 19.45 között, ahol többek között tigrisek, makákók, szamarak, szarvasok, valamint oroszlánok, mandrillok és lámák kerülnek a figyelem középpontjába.

A zenés szórakozásról a Csörömpölők együttes gondoskodik, akik két alkalommal is színpadra lépnek: először 19.45-től 20.30-ig, majd 20.45-től 21.30-ig.

A hüllőrajongók számára különleges élményt kínál a kígyósimogatással egybekötött hüllőbemutató 20 és 20.30 között. Ezt követően 20.30-tól 21 óráig a Vadaskert egyik lakójával ismerkedhetnek meg közelebbről az érdeklődők.

A programok mellett ugrálóvár, büfék, harapnivalók és ajándékboltok is nyitva tartanak egész este. A pénztár 22:15-kor zár, a kapuk pedig 23 órakor. Az eseményre online elővételben kedvezményes, 2000 forintos jegyár érhető el. Részletek: www.zookecskemet.hu.