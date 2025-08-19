Bács-Kiskunból is több példamutató szakembert díjaztak állami kitüntetéssel

Az elmúlt napokban több díjátadó ünnepséget is tartottak Budapesten. Az augusztus 20-a alkalmából átadott állami kitüntetések nemcsak a díjazottak munkájának szólnak, hanem példaként is szolgálnak a következő szakmai generációk számára. Bács-Kiskunból is több szakember vehetett rangos elismerést.

Bács-Kiskun több szakembere is állami kitüntetést kapott

Fotó: Shutterstock.com / Illusztráció

Ők kaptak állami kitüntetést

Dr. Nagy István agrárminiszter Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott Szakács János Péternek, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság gépkezelőjének, aki a Homokhátság Tájegység teljes területén végzett kiemelkedő területkezelési munkájáért kapta az elismerést.

Ugyancsak Miniszteri Elismerő Oklevéllel díjazta a miniszter Cseklyéné Hevér Tímeát, a Déli ASzC Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium oktatóját. A kitüntetést az országos versenyeken elért sikereiért, valamint a közép- és emelt szintű érettségire eredményesen felkészített diákjai elismeréseként vehette át.

Az Aranykoszorús Gazdaasszony Díjat kapott idén Királyné Kalamár Zsófia Mária, a Déli ASzC Jánoshalmi Mezőgazdasági Technikum, Szakképző Iskola oktatója, aki a gazdaképzés területén végzett magas színvonalú és példaértékű szakmai munkájával érdemelte ki a rangos díjat.

Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta Dr. Renner Tamásnak, a Renner Zrt. igazgatójának. A gépészmérnök az agrárgépészet és az autonóm járművek kutatása terén elért kiemelkedő eredményeiért kapta meg a magas állami elismerést.